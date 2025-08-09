Chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Long Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời, gây quỹ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong năm học mới, sáng 9/8, tại công viên Dinh Cô, UBMTTQ Việt Nam xã Long Hải, TPHCM tổ chức chương trình đi bộ đồng hành, chia sẻ yêu thương với chủ đề “Mỗi bước chân, một tấm lòng”.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Tham dự chương trình có hơn 1.000 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trên địa bàn xã.

Các vận động viên đã đi bộ với lộ trình 3km qua các địa điểm, cung đường như: công viên Dinh Cô, đường Võ Thị Sáu, đường Lý Tự Trọng…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải cho biết, chương trình đi bộ đồng hành, chia sẻ yêu thương không chỉ là hoạt động thể thao, gắn kết cộng đồng mà còn là sự chia sẻ thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình trách nhiệm với thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải kêu gọi các cơ quan, đơn vị, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm bằng tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm xã hội tích cực đóng góp, ủng hộ quỹ học sinh nghèo vượt khó để giúp các em vững bước đến trường.

Kết quả, chương trình đã nhận được hơn 80 triệu đồng đóng góp từ các lực lượng, đơn vị tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải ủng hộ tại chương trình.

Các vận động viên tham gia đi bộ đồng hành tại chương trình ủng hộ quỹ học sinh nghèo.

Lãnh đạo xã Long Hải và các vận động viên đi bộ đồng hành qua các tuyến đường.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại chương trình.

ĐÔNG HIẾU