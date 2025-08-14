Xã Bình Châu (TPHCM) ra quân dọn vệ sinh môi trường

Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bình Châu (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 14/8, Đoàn thanh niên xã Bình Châu phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã ra quân dọn dẹp vệ sinh tuyến đường rừng dọc Quốc lộ 55 đoạn qua địa bàn xã.

Các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh tuyến đường rừng dọc Quốc lộ 55.

Theo đó, hơn 100 cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên xã đã tập trung thực hiện các hoạt động như: nhặt rác dọc 2 bên đường; gỡ bỏ quảng cáo, rao vặt dán trên các trụ điện dọc tuyến đường…

Kết quả, hơn 100 bao rác đã được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết để mang đi xử lý theo quy định.

MAI NGỌC