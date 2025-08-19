Sáng 22/8, tại Nhà truyền thống cách mạng (số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu, TP HCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP HCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” với sự tham dự của ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP HCM cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Minh nhấn mạnh triển lãm không chỉ là hoạt động chính trị – văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, mà còn khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước và TP HCM sau 50 năm giải phóng, hướng tới khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Triển lãm tại số 1 Ba Cu trưng bày hàng trăm hình ảnh, tư liệu quý giá về cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay. Nổi bật là những bộ sưu tập ảnh giới thiệu thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại… trong 5 thập niên qua.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Cùng với đó, triển lãm còn dành nhiều không gian giới thiệu chuyên đề “Sắc màu văn hóa - du lịch TP HCM” và “TP HCM vững tin hướng tới kỷ nguyên mới”. Các tác phẩm thể hiện sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, cùng nhịp sống hiện đại của một thành phố đang vươn mình trở thành siêu đô thị năng động, trung tâm du lịch, giao thương lớn của cả nước và khu vực.

Đại biểu tham quan triển lãm.

Theo Ban Tổ chức, triển lãm tại TP HCM diễn ra đồng loạt ở nhiều địa điểm. Trước đó, ngày 19/8, các hoạt động trưng bày đã khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và Công viên Chi Lăng, với gần 200 tác phẩm ảnh, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Tại Nhà truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu), triển lãm mở cửa từ ngày 22/8 đến 5/9/2025.

HUYỀN TRANG