Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu trao bằng tốt nghiệp cho 236 sinh viên

Ngày 9/8, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy K26 (niên khóa 2022-2025) và lớp Giáo dục Mầm non hệ vừa làm vừa học 19F (niên khóa 2023-2025).

TS.Phan Thế Hải, Quyền Hiệu trưởng nhà trường và TS.Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Đồng nhà trường trao Giấy khen và phần thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Khóa K26 hệ Cao đẳng chính quy là khóa thứ 2 ngành Giáo dục Mầm non được hưởng chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP. Đồng thời, K26 là khóa cuối cùng áp dụng quy chế đào tạo theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT, trong đó sinh viên phải đạt yêu cầu thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị để đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

Còn lớp 19F là khóa đầu tiên tổ chức xét tuyển đầu vào với học viên chủ yếu đang công tác tại các trường tư thục, nhóm trẻ. Đây cũng là khóa thứ 2 thực hiện nội dung Giáo dục quốc phòng - an ninh theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.

Khóa K26 và lớp Giáo dục Mầm non hệ vừa làm vừa học 19F đã hoàn thành chương trình đào tạo với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Riêng khóa K26 có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao (86,55%), trong đó có 68 sinh viên xếp loại Giỏi và Xuất sắc. Kết quả thực tập đạt loại Giỏi chiếm tỷ lệ tuyệt đối cùng với nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp Trung ương trong các hoạt động phong trào, học thuật và công tác Đoàn - Hội.

Đối với lớp 19F, toàn bộ học viên cuối khóa đều được công nhận tốt nghiệp, trong đó 34% đạt loại Giỏi trở lên. Dù đa số học viên vừa làm vừa học, điều kiện học tập còn hạn chế, nhưng tập thể lớp vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực hoàn thành tốt chương trình đào tạo.

ThS.Nguyễn Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao Giấy khen và phần thưởng cho sinh viên xuất sắc trong học tập.

Tại lễ tổng kết, nhà trường đã khen thưởng cho các sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2024-2025 và trao bằng tốt nghiệp cho 236 sinh viên.

