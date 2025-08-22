Trao tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình người có công tại phường Tam Long

Ngày 22-8, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Tam Long tổ chức lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, người có công với cách mạng, tại khu phố Phước Hữu, phường Tam Long.

Ngôi nhà của bà Hoa đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, tường nứt, bong tróc, mái tôn cũ dột nát, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Từ vận động của Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 2 đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa.

Bà Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM và đại diện DN trao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hoa.

Sau gần một tháng thi công, căn nhà được hoàn thiện khang trang với diện tích 122m², tường xây kiên cố, mái tôn mới, nền lát gạch men. Tổng kinh phí thực hiện 100 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cho biết, việc trao tặng Nhà tình nghĩa góp phần thiết thực cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đây cũng là tình cảm tri ân sâu sắc của ngành Nội chính Đảng, của chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Tam Long (TPHCM) trao thư cảm ơn cho Bạn Nội chính Thành uỷ TPHCM và DN.

Cùng với việc bàn giao căn nhà khang trang, Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 2 còn trao tặng gia đình bà Hoa một chiếc Tivi nhằm động viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG