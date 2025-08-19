Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn hỗ trợ 20 người dân khám chuyên sâu sức khỏe

Ngày 18/8, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp với UBND xã Long Sơn và các đối tác tổ chức đưa 20 người dân địa phương đến Phòng khám Đa khoa Thiên Nam (phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh) khám chuyên sâu các bệnh lý về hở van tim và đại tràng.

Đây là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chương trình “Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần thứ 11” năm 2025. Những bệnh nhân được lựa chọn đều là người dân xã Long Sơn có dấu hiệu bệnh lý sau đợt khám sàng lọc ngày 17/8.

Người dân Long Sơn làm thủ tục khám bệnh.

Việc tổ chức thăm khám chuyên sâu giúp họ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời phát hiện nguy cơ và có hướng điều trị sớm. Chi phí khám bệnh và di chuyển đều do LSP cùng các đối tác hỗ trợ. Tại phòng khám, người dân được thực hiện các xét nghiệm, siêu âm và tư vấn chuyên khoa từ đội ngũ y bác sĩ nhiều kinh nghiệm.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn cho biết: "Tại LSP, chúng tôi luôn tin rằng sức khỏe tốt là nền tảng của một cuộc sống tốt. Chung tay cùng với chính quyền địa phương và các đối tác như Công ty San Anh, Minh Nam Phát và POS giúp chúng tôi tạo ra những tác động tích cực lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân xã Long Sơn. Do đó, chương trình phối hợp với Chính quyền địa phương chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần thứ 11 do LSP tổ chức không dừng lại ở khám sàng lọc mà còn hỗ trợ người dân khám sức khỏe chuyên sâu. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người dân gặp vấn đề về sức khỏe đều sẽ được tiếp cận với dịch vụ y tế phù hợp và kịp thời."

Tính từ năm 2017 đến nay, chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của LSP đã hỗ trợ khám cho hơn 3.300 lượt người dân, trong đó riêng năm 2025 dành ngân sách khoảng 100 triệu đồng cho hoạt động khám sàng lọc và chuyên sâu. Với định hướng “Cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển, cùng nhau chung sống”, LSP khẳng định tiếp tục đồng hành cùng người dân Long Sơn trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Tin, ảnh: HÀ AN