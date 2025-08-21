Thúc đẩy văn hóa công sở, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới

Sáng 21-8, tại phường Phước Thắng, TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát sát biển 3 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thi đua thực hiện văn hóa công sở, xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính” xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển” giai đoạn 2019-2025.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các tham luận trình bày tại hội nghị đều khẳng định: Thời gian qua, phong trào thi đua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết trong toàn đơn vị.

Công tác cải cách hành chính quân sự được Vùng quan tâm đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, nhanh, hiệu quả các thủ tục với phương châm “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”, “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”. Việc ứng dụng mạng truyền dữ liệu quân sự vào xử lý văn bản điện tử giúp giảm trên 90% thời gian giải quyết công việc hành chính. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã cải tiến 29 mô hình, làm mới 12 mô hình, có trên 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quản lý, khai thác tàu thuyền, hệ thống thông tin, hậu cần, kỹ thuật, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho tập thể có thành tích tốt trong phong trào thi đua.

Song song đó, các phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Quân y 5 tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”… được Vùng triển khai thực hiện hiệu quả. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được áp dụng trong thực tiễn, tạo dấu ấn và hiệu ứng tích cực.

Đại tá Cao Xuân Quận phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua.

Tại hội nghị, Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kết luận các ý kiến thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục duy trì và phát triển phong trào.

Đại tá Cao Xuân Quận yêu cầu các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung của phong trào thi đua; chú trọng xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học; nêu cao tinh thần “7 dám” (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám hy sinh, dám đương đầu khó khăn, dám đấu tranh vì lẽ phải) và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thường xuyên giáo dục, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về quản lý, giáo dục kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng với đó, các đơn vị cần phát huy hiệu quả, vai trò của các tổ chức quần chúng trong xây dựng môi trường văn hóa, tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, học tập, nắm chắc tình hình tư tưởng quân nhân

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua, giai đoạn 2019-2025.

MẠNH THẮNG