Tặng xe đạp và nhiều phần quà cho học sinh nghèo xã Xuân Sơn (TPHCM)

Ngày 9-8, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Xuân Sơn (TPHCM), Đoàn cơ sở Tập đoàn DIC phối hợp với Đoàn thanh niên xã Xuân Sơn tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường năm học 2025-2026”, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Các em học sinh nghèo nhận quà tiếp sức đến trường tại chương trình. Ảnh: MAI NGỌC

Chương trình đã trao tặng 90 phần quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Xuân Sơn. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: balo, tập trắng, dụng cụ học tập… Chương trình cũng trao 10 chiếc xe đạp và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Tổng chi phí quà tặng hơn 60 triệu đồng, do đoàn viên, thanh niên, cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn DIC đóng góp.

