Phường Vũng Tàu lắp đặt 20 bộ ghế đá tại công viên, đài liệt sĩ từ nguồn xã hội hóa

Ngày 9-8, phường Vũng Tàu (TPHCM) đã tổ chức lắp đặt ghế đá dọc Công viên Tam giác Bãi Trước và Đài Liệt sĩ Vũng Tàu.

Cụ thể, 10 bộ ghế đá đã được lắp đặt dọc mặt tiền đường Quang Trung ngay Công viên Tam giác Bãi Trước để người dân địa phương và du khách ngồi nghỉ chân, thư giãn, ngắm biển. 10 bộ ghế đá khác cũng được lắp đặt tại khuôn viên Đài Liệt sĩ Vũng Tàu, nơi tập trung đông người dân đến tập thể dục, vui chơi, ngắm cảnh…

Phường Vũng Tàu đã vận động xã hội hóa 20 bộ ghế đá để lắp đặt tại các công viên, đài liệt sĩ... phục vụ người dân nghỉ chân, hóng mát, ngắm biển. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu cho biết, toàn bộ kinh phí lắp đặt 20 bộ ghế đá này được phường vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân để phát triển, hiện đại hóa các khu vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân. Các bộ ghế đá này đẹp, có độ bền cao, được phường nghiên cứu thay thế những khu vực ghế đá đã hư cũ tại những khu vực công viên, điểm tập trung đông người dân và du khách đến vui chơi, giải trí, ngắm biển.

Người dân thích thú ngồi trên những chiếc ghế đá mới để ngắm biển. Ảnh: QUANG VŨ

Được biết, ngoài 2 địa điểm trên, hiện trên địa bàn phường Vũng Tàu có nhiều công viên, địa điểm sinh hoạt công cộng tập trung và thu hút du khách như: Công viên Bãi Trước, Công viên ao cá, Công viên tam giác Lê Lợi - Trần Hưng Đạo - Lê Quý Đôn, Công viên mũi Nghinh Phong và sắp tới là Công viên Thùy Vân sẽ đi vào hoạt động.

Công viên không chỉ là nơi thư giãn, giải trí mà còn là yếu tố quan trọng nhằm cải thiện môi trường sống và trở thành những điểm nhấn quan trọng cho đô thị du lịch Vũng Tàu. Do đó, phường Vũng Tàu rất quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho công viên như trồng thêm cây xanh, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao và ghế đá.

QUANG VŨ