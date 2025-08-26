Ngày 26/8, thường trực MTTQ Việt Nam phối hợp UBND phường Tân Phước (TPHCM) và Chi bộ, Ban điều hành khu phố Tân Lộc tổ chức Lễ phát động xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”.

Tại lễ phát động, bà Ngô Thị Hồng Bích, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước đã kêu gọi Chi bộ, ban điều hành, Ban công tác mặt trận các chi, tổ hội thành viên và nhân dân trên địa bàn khu phố Tân Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn khu phố.

Bà Ngô Thị Hồng Bích, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước phát biểu tại buổi lễ

Tổ chức các hoạt động, phong trào thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” bằng việc huy động sự chung tay, đồng hành của các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở tôn giáo gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Trần Văn Tuất, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban điều hành khu phố đã thay mặt khu phố, cam kết sẽ thực hiện có hiệu quả để khu phố đạt các tiêu chí được công nhận khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” điểm của phường trong thời gian sớm nhất.

50 thùng rác đã được trao tặng các gia đình trên địa bàn khu phố Tân Lộc

Cũng tại buổi lễ Khu phố Tân Lộc đã tích hợp phát động xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch đẹp kiểu mẫu” trên địa bàn tổ 7 và tổ 8 (tuyến đường Trần Hữu Trang), đồng thời tổ chức trao 50 thùng rác gia đình, trị giá gần 10 triệu đồng cho các hộ dân và triển khai gắn bát và treo cờ đồng bộ trên toàn tuyến đường; xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” do MTTQ Việt Nam TPHCM phát động.

BÌNH BÌNH