Phường Tam Thắng triển khai mô hình 2 không - 3 có

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng TPHCM vừa ban hành kế hoạch về việc tiếp tục triển khai, áp dụng và thực hiện mô hình “2 không - 3 có”.

Người dân làm thủ tục tư pháp - hộ tịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Thắng.

Đây là mô hình được thực hiện tại một phường của TP.Vũng Tàu trước đây, được phường Tam Thắng học tập, ứng dụng, tiếp tục triển khai vì tính hiệu quả.

Theo đó, 2 không, gồm: không để hồ sơ tồn đọng, không để người dân đi lại nhiều lần. 3 có, gồm: có trách nhiệm, có nụ cười, có lời cảm ơn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng ứng dụng phần mềm một cửa điện tử

Trung tâm quán triệt mô hình đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; ký cam kết thực hiện và tuân thủ quy tắc ứng xử; thực hiện niêm yết công khai quy trình, thời hạn, phí/lệ phí; công khai số điện thoại lãnh đạo phường để người dân phản ánh; chủ động rà soát, kiến nghị rút ngắn thời gian xử lý và đơn giản hóa thành phần hồ sơ theo thẩm quyền. Thực hiện hẹn và trả kết quả trước hoặc đúng hạn; ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng khó khăn.

Bên cạnh đó, Trung tâm tích hợp công nghệ thông tin và văn phòng số, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, hệ thống ISO, chữ ký số; triển khai hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ trực tiếp cho người dân còn hạn chế kỹ năng số. Đồng thời, sử dụng hệ thống đánh giá hài lòng điện tử tại quầy giao dịch.

MINH THANH