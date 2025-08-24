Phường Rạch Dừa tập huấn chuyên môn cho 270 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non

Trong hai ngày 23 và 24/8/2025, tại Trường Mầm non Trúc Xanh, cụm chuyên môn mầm non phường Rạch Dừa (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức lớp tập huấn chuyên môn dành cho gần 270 cán bộ quản lý, chủ cơ sở và giáo viên các trường mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

Các cán bộ quản lý, giáo viên tham gia lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề thiết thực, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non. Trong đó có một số nội dung quan trọng như: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ trong chương trình giáo dục mầm non; Tổ chức hoạt động khám phá khoa học thông qua thực hành và trải nghiệm; Xây dựng môi trường giáo dục phát huy tính tích cực, lấy trẻ làm trung tâm; Ứng dụng công nghệ trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ; Nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục tại các cơ sở mầm non độc lập.

Bà Nguyễn Thị Mai Liên, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Rạch Dừa phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Mai Liên, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Rạch Dừa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, xem đây là bước chuẩn bị quan trọng cho năm học mới 2025-2026.

Bà Mai Liên đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non chú trọng đảm bảo an toàn thể chất, tinh thần cho trẻ. Đặc biệt là trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, cũng như hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất và phân công chuẩn bị cho Lễ khai giảng trực tuyến sắp tới do Bộ GD-ĐT tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành giáo dục Việt Nam.

Lớp tập huấn diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với những nội dung thiết thực.

Lớp tập huấn diễn ra sôi nổi, tích cực với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao từ phía các cán bộ, giáo viên tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng giảng dạy. Đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành giáo dục mầm non trên địa bàn Phường Rạch Dừa.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI