Phường Rạch Dừa ra quân diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya

Sáng 23/8, Phường Rạch Dừa (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ ra quân chiến dịch diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya năm 2025.

Đại diện các phòng ban chuyên môn của UBND phường, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở y tế, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn phường dự lễ phát động.

Theo bà Trần Thị Xuân, hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trên địa bàn phường cũng đã ghi nhận một số ca bệnh sốt xuất huyết. Tuy chưa xảy ra ổ dịch lớn nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao, đặc biệt trong thời điểm mùa mưa đang đến gần.

Bên cạnh dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh Chikungunya đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trong khu vực. Mặc dù tại Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nào, nhưng có khả năng xâm nhập cao. Cả hai bệnh nêu trên đều do muỗi vằn truyền, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe người bệnh.

Về biện pháp phòng bệnh, hiện đã có vắc xin phòng sốt xuất huyết được Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ tháng 5/2024 và triển khai tiêm tại một số cơ sở y tế từ tháng 9/2024. Tuy nhiên, việc tiếp cận vắc xin còn hạn chế và chưa phổ cập đại trà. Đặc biệt, bệnh Chikungunya đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vắc - xin phòng ngừa.

Bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa phát biểu tại lễ phát động.

Bà Trần Thị Xuân nhấn mạnh: “Biện pháp quan trọng và bền vững nhất vẫn là phòng bệnh từ cộng đồng: diệt muỗi, diệt lăng quăng, giữ gìn vệ sinh môi trường. Do đó, Chiến dịch ra quân hôm nay mang ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức và hành động thực tiễn của từng người dân, từng hộ gia đình trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh”.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, đoàn thê, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung phòng, chống dịch bệnh vào các hoạt động, phong trào. Phối hợp với khu phố vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia tích cực chiến dịch. Mỗi hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào "Không lăng quăng - Không muỗi - Không dịch bệnh".

Cac đại biểu tham dự lễ ra quân.

Trong chiến dịch này, các khu phố cần phát huy vai trò nòng cốt trong vận động người dân, phối hợp với Trạm Y tế và lực lượng liên quan tổ chức tổng vệ sinh môi trường, duy trì hoạt động diệt lăng quăng hằng tuần và kịp thời báo cáo điểm nguy cơ về Trạm Y tế phường để xử lý.

Bên cạnh đó, Trạm Y tế phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tình hình dịch, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch. Đồng thời hướng dẫn hộ gia đình, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh, giữ vững mô hình "Phường không có dịch".

Công tác phòng chống dịch bệnh được tuyên truyền sâu rộng tới các tổ dân phố.

Ngay sau lễ ra quân, phường Rạch Dừa tổ chức điều tra, giám sát lăng quăng định kỳ tại các hộ dân.

Để triển khai chiến dịch một cách hiệu quả, phường triển khai đồng bộ các giải pháp như tổ chức điều tra, giám sát lăng quăng định kỳ tại các hộ dân và giám sát chặt chẽ các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao. Cùng với đó là tổ chức ra quân diệt lăng quăng định kỳ hàng tuân với sự phối hợp của các đoàn thể; phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các khu vực có nguy cơ cao khi có ố dịch hoặc chỉ định từ ngành Y tế khi cần thiết…

Tin, ảnh: KHÁNH CHI