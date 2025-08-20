Mở lớp học bơi miễn phí cho thiếu nhi

Ngày 19/8, tại hồ bơi Nguyễn Gia Villa (xã Bình Châu), Đồn Biên phòng Bình Châu phối hợp với Đoàn xã Xuyên Mộc, Đoàn xã Bình Châu (TPHCM) tổ chức khai mạc mô hình “Tiết học bơi biên giới”, khai giảng lớp học bơi miễn phí cho thiếu nhi 2 xã.

Thiếu nhi được phổ biến kỹ năng bơi.

Lớp học có gần 30 em thiếu nhi, độ tuổi từ 6 đến 15. Tại đây, các em được trang bị kiến thức lý thuyết bơi cơ bản, thực hành kỹ năng bơi ếch, tập huấn kỹ năng phòng, chống và xử lý tình huống đuối nước. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn kỹ năng cứu hộ, sơ cấp cứu dưới nước, giúp tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi cần.

Thông qua mô hình “Tiết học bơi biên giới”, thiếu nhi được rèn luyện kỹ năng bơi lội, nâng cao kiến thức phòng, tránh đuối nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em. Chương trình cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp, vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Lớp học bơi diễn ra từ ngày 19/8 đến 5/9.

MAI NGỌC