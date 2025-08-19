Lãnh đạo phường Vũng Tàu thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, TPHCM tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu tặng quà cho người có công trên địa bàn phường.

Cụ thể, 8 đoàn đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu đã đến thăm, tặng quà cho 40 thương binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn phường.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo phường Vũng Tàu đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống và tri ân những đóng góp của các thương binh, bệnh binh... trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương, đất nước.

Đoàn do bà Vũ Thị Hải Lâm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Vũng Tàu làm Trưởng đoàn tặng quà tri ân ông Lê Văn Tình, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (116, Lý Tự Trọng).

Lãnh đạo phường chúc những người có công luôn sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên gia đình; bày tỏ mong muốn những người có công tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, là những tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo. Đồng thời, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, chung tay xây dựng phường Vũng Tàu ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG