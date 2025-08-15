Khởi công tiểu công viên tại tổ 10, ấp Phước Hiệp, xã Long Hải

Chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Long Hải, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 15-8, Chi bộ ấp Phước Hiệp, xã Long Hải (TPHCM) tổ chức lễ khởi công công trình tiểu công viên tại khu đất công do Nhà nước quản lý ở tổ 10.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân ấp Phước Hiệp, xã Long Hải trồng cây xanh trong tiểu công viên.

Tiểu công viên tại khu đất công thuộc tổ 10, ấp Phước Hiệp, xã Long Hải có diện tích khoảng 150m2. Tại lễ khởi công tiểu công viên, cán bộ, nhân dân ấp Phước Hiệp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tiến hành dọn vệ sinh, san lấp mặt bằng, trồng cây, hoa, cỏ xanh,… Kinh phí thực hiện khoảng 30 triệu đồng, do cán bộ, đảng viên, nhân dân ấp Phước Hiệp đóng góp.

Việc thực hiện tiểu công viên cây xanh giúp người dân trên địa bàn ấp Phước Hiệp, xã Long Hải có địa điểm vui chơi, sinh hoạt, giải trí và tạo thêm các mảng xanh, hạn chế tình trạng người dân bỏ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

NGUYỄN TUYỀN