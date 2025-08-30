Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 28/8, tại Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu, phường Vũng Tàu, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày Chuyên đề “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm "Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung" tái hiện dòng thời gian, tìm về cuộc đời và nhân cách cao đẹp của Bác. Triển lãm khắc họa hình ảnh Bác qua các giai đoạn: từ cậu bé Nguyễn Sinh Cung giàu nghị lực, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành bôn ba tìm đường cứu nước, đến vị Chủ tịch nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Với gần 200 tác phẩm, bao gồm tranh vẽ, ảnh tư liệu và hiện vật quý, triển lãm tái hiện một cách sống động ánh mắt, nụ cười và dáng vẻ của Bác. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một góc nhìn đầy tình cảm và sự trân trọng của các họa sĩ, nhà điêu khắc dành cho vị Cha già dân tộc. Đặc biệt, nhiều tác phẩm hội họa nổi tiếng khắc họa hình ảnh Bác Hồ từ khi còn là chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành với hoài bão cứu nước, cho đến vị Chủ tịch giản dị, gần gũi trong đời thường.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho rằng đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là nhịp cầu gắn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ bảo tàng, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa thiêng liêng đến đông đảo công chúng.

Ông Trung nhận định chủ đề trưng bày phù hợp với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nội dung hấp dẫn, đầy đủ, thể hiện trọn vẹn chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bố cục khoa học, logic và có tính thẩm mỹ cao, qua đó giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh bất diệt của Bác.

Đông đảo các em học sinh đến tham quan triển lãm.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo khách tham quan, từ học sinh, sinh viên, cán bộ, lực lượng vũ trang đến người dân địa phương, đã cùng nhau chiêm ngưỡng các tác phẩm. Họ lặng lẽ đứng trước mỗi bức tranh, mỗi bức ảnh, cảm nhận và lắng nghe câu chuyện về Bác. Không gian triển lãm trở thành cầu nối vô hình, kết nối quá khứ với hiện tại, đưa hình ảnh Bác Hồ trở nên gần gũi, sống động hơn bao giờ hết.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 28/8 đến hết tháng 10/2025.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG