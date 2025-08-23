Hội Nông dân phường Tân Phước trao 40 suất học bổng

Ngày 22/8, Hội Nông dân phường Tân Phước (TPHCM) tổ chức chương trình trao học bổng “Lan toả yêu thương, thắp sáng ước mơ”.

Theo đó, Hội Nông dân phường Tân Phước đã trao tặng 40 suất học bổng cho con, em hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp năm học 2025 – 2026. Mỗi suất học bổng trị giá 550 ngàn đồng gồm tập học sinh và 500 ngàn tiền mặt.

Mỗi suất học bổng trị giá 550 ngàn đồng được Hội Nông dân phường Tân Phước trao đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BÌNH BÌNH

Những suất học bổng này nhằm chia sẻ bớt khó khăn cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Kinh phí trao tặng hơn 20 triệu đồng do Hội Nông dân phường Tân Phước vận động các mạnh thường quân trên địa bàn chung tay ủng hộ.

Hội Nông dân phường Tân Phước đã trao 40 suất học bổng “Lan toả yêu thương, thắp sáng ước mơ” đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BÌNH BÌNH

Được biết chương trình trao tặng học bổng là một trong những phần việc, công trình của Hội Nông dân phường Tân Phước thực hiện, chào mừng Đại hội Đảng bộ, Đại hội MTTQVN, Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 15/8, Hội Nông dân phường Tân Phước cũng đã tổ chức bàn giao công trình nâng cấp nhà ở cho hội viên Nguyễn Thị Loan, chi hội Nông dân khu phố Ông Trịnh có hoàn cảnh khó khăn với chi phí nâng cấp nhà ở, trị giá trên 30 triệu đồng.

BÌNH BÌNH