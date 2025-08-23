Hội LHPN xã Long Hải tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn

Ngày 23/8, tại trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hội LHPN xã Long Hải, TPHCM tổ chức chương trình “Tiếp sức cùng em đến trường”.

Hội LHPN xã Long Hải trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn xã.

Tại chương trình, từ nguồn kinh phí vận động hội viên phụ nữ, mạnh thường quân đóng góp và nguồn kinh phí của mô hình “Ngôi nhà xanh nhân ái”, Hội LHPN xã Long Hải đã trao 70 suất học bổng, mỗi suất 300.000 ngàn đồng, 100 quyển vở trắng, 100 phần dụng cụ học tập, gồm: bút chì, thước kẻ, giấy nhãn, giấy bao vở…, tổng trị giá 23 triệu đồng, cùng 100 bộ sách giáo khoa cũ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn xã.

Dịp này, Hội LHPN xã Long Hải cũng trao kinh phí đỡ đầu cho 2 em học sinh mồ côi trên địa bàn xã, mỗi em được nhận 500 ngàn đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Long Hải, chương trình Tiếp sức cùng em đến trường nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn xã bước vào năm học 2025-2026 bớt khó khăn và sẽ đạt được nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Hội LHPN xã và 27 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, yên tâm đến trường, không để bất kỳ học sinh nào vì khó khăn kinh tế mà bỏ học.

ĐÔNG HIẾU