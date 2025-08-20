Hân hoan chào đón các em lớp 1

Sáng 20/8, Trường TH Nguyễn Viết Xuân, TP HCM tổ chức lễ chào đón HS lớp 1 năm học 2025-2026.

Các thầy cô giáo đóng vai con vật ngộ nghĩnh chào đón các em học sinh lớp 1.

Ngay từ sáng sớm, các thầy cô giáo đã có mặt để đón chào các “thiên thần nhỏ”. Toàn bộ khuôn viên trường được trang trí với màu sắc rực rỡ, tạo cho các em HS cảm giác gần gũi và vui tươi. Nhà trường còn mời cả phụ huynh cùng tham dự lễ đón HS lớp 1.

Các em học sinh hào hứng bước vào trường học.

Từ 6 giờ 30, ngay từ cổng vào, các thầy cô cùng những con vật hươu, gấu ngộ nghĩnh hướng dẫn các em vào từng lớp học. Các em còn được nhận được món quà bé xinh, phấn khởi bước vào lớp học.

Cô giáo dắt tay học sinh lớp 1 đến tận từng lớp học.

Trong không khí hân hoan, trang trọng của buổi lễ, các em HS được nghe thầy Tổng phụ trách Đội giới thiệu về thầy cô trong Ban giám hiệu, GV chủ nhiệm và bảo mẫu của các lớp 1. Tiếp đó là các tiết mục văn nghệ sinh động cùng các hoạt động giao lưu, đố vui, tặng quà.

Các em học sinh lớp 1 giao lưu tại sân trường.

Kết thúc buổi lễ, các em vào lớp để cùng làm quen với thầy cô và bạn bè; cùng tham gia chụp hình cùng bạn bè cô giáo ngay tại sân trường và lớp học.

Học sinh lớp 1 hào hứng làm quen với trường, lớp mới.

Cô Phạm Thị Kim Nhung, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Viết Xuân chia sẻ: sự chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với phụ huynh và HS về môi trường học tập mới.Với sự tận tuỵ, ân cần của các thầy cô và sự chăm lo chu đáo của cha mẹ, chắc chắn các em sẽ nhanh chóng hòa nhập với trường lớp, sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên của quãng đời HS.

HUYỀN TRANG