Hải đoàn 129 thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9), chiều ngày 19/8, đoàn công tác Hải đoàn 129 Hải quân do Đại tá Bùi Quang Tú, Hải đoàn trưởng và Thượng tá Bùi Ngọc Sang, Chính ủy Hải đoàn cùng cán bộ, nhân viên đã đến thăm, động viên, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

Đại tá Bùi Quang Tú, Hải đoàn trưởng dự và phát biểu tại chương trình.

Theo đó, đoàn cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 129 đã đến thăm, tặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất 1 màn hình LED (kích thước 1.920 x 1.280 mm), trị giá 58 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên và các thương bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ của Hải đoàn 129.

Màn hình LED do Hải đoàn 129 trao tặng được lắp đặt tại hội trường phục vụ các hoạt động của Trung tâm.

Đây không chỉ là món quà vật chất có giá trị, phục vụ thiết thực cho công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần, mà còn là nguồn động viên to lớn, thể hiện nghĩa tình, sự tri ân đối với các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đồmg thời xin hứa sẽ quản lý, sử dụng có hiệu quả món quà đầy ý nghĩa này. Tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, điều dưỡng, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ trưởng Hải đoàn 129 thăm hỏi, động viên thương bệnh binh, người có công tại Trung tâm.

Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, trong những năm vừa qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 129 Hải quân đã dành nhiều phần quà tặng thương bệnh binh và cán bộ, nhân viên, người lao động Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Đất để tỏ lòng thành kính, tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước và chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động, thương bệnh binh tại Trung tâm.

HỒNG PHÚC