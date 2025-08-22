Đồn Biên phòng Bến Đá đẩy mạnh tuyên truyền IUU cho ngư dân

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngày 22-8, Đồn Biên phòng Bến Đá đã thành lập Tổ tuyên truyền lưu động, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá tuyên truyền IUU cho ngư dân Vũng Tàu.

Theo đó, Tổ tuyên truyền đã tiếp cận và làm việc với 8 phương tiện đang hoạt động trên biển và các cảng neo đậu tàu, thuyền trên địa bàn phường Vũng Tàu, TPHCM. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); việc sử dụng các ngư cụ đúng quy định; không đánh bắt tại các vùng biển cấm; không xâm phạm vùng biển nước ngoài cũng như tầm quan trọng của việc ghi chép và báo cáo nhật ký khai thác.

Dịp này, Tổ công tác đã trao tặng 16 ảnh Bác Hồ, 40 cờ Tổ quốc và phát 250 tờ rơi, thể hiện sự đồng hành, quan tâm của lực lượng biên phòng đối với bà con ngư dân. Những món quà ý nghĩa này nhằm động viên, cổ vũ tinh thần cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, gìn giữ và bảo vệ ngư trường, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng cảu Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân phường Vũng Tàu, TPHCM.

Trong thời gian tới, Tổ tuyên truyền lưu động của Đồn Biên phòng Bến Đá sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tiếp cận nhiều phương tiện, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của ngư dân, cùng cả nước thực hiện thành công các giải pháp chống khai thác IUU, góp phần gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, hướng đến một nền nghề cá bền vững và có trách nhiệm.

QUANG ANH – BẢO KHÁNH