Đam mê khoa học, học sinh sáng tạo những sản phẩm hữu ích

Mùa hè này, hai nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng (TPHCM) đã dành thời gian nghiên cứu, sáng tạo khoa học, tạo ra những sản phẩm hữu ích.

Phao khoanh vùng thông minh, thân thiện môi trường

Từ việc nảy sinh ý tưởng, em Vũ Minh Hoàng, Trường THCS Nguyễn An Ninh đã cùng các bạn Hoàng Đạt, Hoàng Anh, Bảo Hân, Tấn Phát mày mò, sáng tạo sản phẩm phao thông minh khoanh vùng an toàn cho bãi tắm biển. Sản phẩm giúp tự động khoanh vùng biển an toàn cho khu vực tắm mà không cần phải cố định các đầu dây phao ở bờ.

Nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh đem sản phẩm phao khoanh vùng tắm biển thông minh đến thử nghiệm tại biển Vũng Tàu

Em Nguyễn Hoàng Đạt, Trưởng nhóm, cho biết điều khác biệt ở đây là phao thông minh, sử dụng năng lượng mặt trời, thân thiện với môi trường. Phao có tính năng tự động phát hiện dòng xoáy, tự động di chuyển theo mực nước thủy triều và tự động định vị. Ngoài chức năng khoanh vùng an toàn cho bãi tắm biển, phao còn có chức năng hỗ trợ cứu sinh. Cụ thể, nếu người tắm biển gặp các sự cố, có thể bám vào phao. Phao có khả năng đứng yên hoặc di chuyển vào vùng an toàn và có nút nhấn SOS gửi về trạm cứu hộ bờ biển để được hỗ trợ kịp thời.

Để đánh giá hiệu quả, nhóm học sinh mang sản phẩm thử nghiệm nhiều nơi như: tại hồ bơi Biên phòng (phường Bà Rịa), bãi biển Paradise (đường Thùy Vân, phường Tam Thắng) và khu bãi biển ở phường Vũng Tàu. Mỗi lần vận hành phao, các em hồi hộp xen lẫn niềm vui sướng khi nhận được kết quả hoạt động của phao truyền tín hiệu về máy vi tính, điện thoại.

Làm nhiệm vụ cứu hộ trên biển Vũng Tàu nhiều năm, anh Bùi Văn Mười Hai nhận xét: “Tôi thấy đây là chiếc phao thông minh và hiện đại. Khi vận hành, phao báo hiệu về điện thoại giúp phát hiện có người bị đuối nước để cứu hộ kịp thời. Đây là phát minh đầy sáng tạo, hữu dụng cho công tác cứu hộ trên biển thêm hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách”.

Phao khoang vùng an toàn được học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh thiết kế sử dụng năng lượng mặt trời, rất thân thiện với môi trường

Sản phẩm của nhóm đã đoạt giải Nhì tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2025. Vừa qua, nhóm được chọn là đại diện của TPHCM tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XXI, năm 2025. Để vươn ra “sân chơi” lớn, thời gian này, nhóm gấp rút cải tiến sản phẩm, lắp thêm phao phụ giúp khoanh vùng rộng hơn. Đồng thời, nâng cấp tính năng cảnh báo qua điện thoại và máy tính, khi có người bám vào phao, phạm vi phát cảnh báo nâng lên đến 1km để giúp ích nhiều hơn cho công tác cứu hộ trên biển.

Thiết bị nhân văn hỗ trợ người cao tuổi

Cũng đầu tháng 8/2025, Trường THCS Nguyễn An Ninh đón nhận thêm tin vui khi có thêm nhóm học sinh: Cao Ngọc Thanh, Nguyễn Xuân Tấn Minh, Phan Hải Việt, Bùi Trung Hải, Nguyễn Quốc An giành được “tấm vé” là đại diện của TPHCM tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XXI, năm 2025 với sản phẩm “Thiết bị hỗ trợ giám sát sức khỏe cho người cao tuổi”.

Sản phẩm được nhóm thiết kế khá gọn nhẹ, tích hợp được nhiều tính năng hỗ trợ giám sát sức khoẻ cho con người, đặc biệt thích hợp với người cao tuổi. Khi vận hành, toàn bộ các tính năng đo thân nhiệt, đo nhịp tim, đo nồng độ oxygen trong máu, nhắc nhở uống thuốc hay các chỉ số vượt ngưỡng an toàn... đều được thông báo bằng giọng nói nhờ công nghệ AI, gửi tới người thân hoặc bác sĩ điều trị qua điện thoại để hỗ trợ kịp thời.

Nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh mày mò sáng tạo sản phẩm khoa học

Em Cao Ngọc Thanh, Trưởng nhóm sáng tạo thiết bị này, cho biết trên thị trường hiện chỉ có các thiết bị hỗ trợ đo các chỉ số sức khỏe với tính năng đơn lẻ. Vì vậy, các em đã cùng nhau lên ý tưởng và nỗ lực sáng tạo sản phẩm này tích hợp nhiều tính năng, giúp người sử dụng thuận tiện hơn mà không phải mất nhiều chi phí mua các thiết bị đơn lẻ khác.

Sản phẩm được thử nghiệm hiệu quả với nhiều người dùng khác nhau tại phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng và được thử nghiệm với người cao tuổi ở Nhà dưỡng lão Nam Đồng (120 Bến Nôm, phường Rạch Dừa, TPHCM). “Chúng em mong muốn sản phẩm này sớm được đưa ra ngoài thị trường để đáp ứng nhu cầu của người dùng, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mất trí nhớ”, Ngọc Thanh nói.

Học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh thử nghiệm thiết bị hỗ trợ giám sát sức khỏe cho người cao tuổi tại Nhà dưỡng lão Nam Đồng (120 Bến Nôm, phường Rạch Dừa, TPHCM)

Cô Nguyễn Thị Sông Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh cho biết, thời gian qua, Nhà trường đã tạo điều kiện về phòng học, thiết bị cơ bản, kết nối chuyên môn và các thầy cô luôn động viên tinh thần, hướng dẫn tận tình cho học sinh thực hiện sáng tạo các ý tưởng khoa học.

Nhà trường đánh giá cao sự kiên trì, nỗ lực, tinh thần ham học hỏi, đam mê sáng tạo khoa học của hai nhóm học sinh trên. Với đề tài phao thông minh khoanh vùng an toàn bãi tắm biển, đây là sản phẩm mang tính ứng dụng cao, góp phần tăng an toàn tắm biển, hỗ trợ cứu hộ kịp thời, thân thiện môi trường, chi phí thấp, dễ triển khai rộng rãi, đặc biệt hữu ích với các khu du lịch biển.

Về đề tài thiết bị giám sát sức khỏe cho người cao tuổi, đây là dự án có ý tưởng thiết thực, nhân văn, phù hợp nhu cầu ngày càng nhiều của xã hội. Các em rất chủ động, sáng tạo, từ thiết kế, lập trình đến thử nghiệm được thực hiện nghiêm túc, cho thấy tinh thần học tập vượt bậc và khả năng làm việc nhóm hiệu quả của học sinh. Hiện nhà trường đang tích cực hỗ trợ các nhóm học sinh trong việc chuẩn bị hồ sơ dự thi cấp quốc gia với mong muốn các em đạt kết quả tốt nhất.

Bài, ảnh: CẨM NHUNG