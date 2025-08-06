Công đoàn TPHCM tặng quà người lao động khó khăn

Sáng 6-8, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Tổ công tác quản lý địa bàn số 5 của LĐLĐ TPHCM đã tổ chức chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn cơ sở tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Bà Phạm Thu Hường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Tại chương trình, Tổ công tác đã trao tặng 100 phần quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà) đến các hoàn cảnh khó khăn; 20 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh (1 triệu đồng/suất) đến các em học sinh là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công Đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, đơn vị đồng hành tài trợ chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con người lao động

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thu Hường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, chương trình nhằm tri ân những cống hiến của người lao động, cán bộ công đoàn và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bà Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Công đoàn phường Vũng Tàu trao học bổng tới con người lao động.

Theo kế hoạch, Tổ công tác địa bàn số 5 LĐLĐ TPHCM sẽ tổ chức trao 1.000 phần quà đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 12 phường, xã, đặc khu; 100 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh và 80 phần quà đến các nữ công nhân lao động khó khăn.

Bà Phạm Thu Hường, Phó Chủ tịch Công đoàn TPHCM và bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch phường Vũng Tàu tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh là hoạt động tiêu biểu trong chuỗi chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động do tổ chức Công đoàn TPHCM thực hiện. Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ từng bước ổn định, tiếp tục tập trung cho công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Tin, ảnh: TUYẾT MAI