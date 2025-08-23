Các phường ra quân Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Sáng 23/8, UBND phường Tam Thắng, TPHCM tổ chức lễ ra quân "Chiến dịch diệt lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya". Lễ ra quân có dự tham dự của hơn 800 người.

Lễ ra quân "Chiến dịch diệt lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya" phường Tam Thắng với hơn 800 người tham gia.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường Tam Thắng ghi nhận 121 ca sốt xuất huyết (trong đó có 3 ca nặng, không có ca tử vong). Chỉ tính riêng từ 1/7, phường Tam Thắng ghi nhận 66 ca sốt xuất huyết với 20 ổ dịch. Phường đã tiến hành xử lý phun hóa chất diệt muỗi tại 20 ổ dịch, đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Đại diện UBND phường Tam Thắng nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp loại bỏ lăng quăng.

Ngay sau lễ ra quân, các khu phố đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân dọn vệ sinh trong và xung quanh nhà; kiểm tra các dụng cụ chứa nước; thực hiện các biện pháp loại bỏ lăng quăng…

* Cùng ngày, UBND phường Vũng Tàu, TPHCM tổ chức Lễ ra quân “Chiến dịch diệt muỗi, diệt loăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết và và bệnh Chikungunya”.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu đề nghị ngành y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch; chủ động phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch; bảo đảm đầy đủ thuốc men, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác điều trị và phòng dịch. Ngành Giáo dục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học; huy động giáo viên, học sinh tham gia dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh và cộng đồng. Ban điều hành các khu phố, tổ dân phố tăng cường thông tin, vận động, phát huy trách nhiệm của từng hộ dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi trú ngụ để phòng, chống dịch bệnh.

Người dân phường Vũng Tàu cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, đổ nước đọng trong các vật dụng.

Từ đầu năm đến nay, toàn phường Vũng Tàu ghi nhận 163 ca mắc sốt xuất huyết; phát hiện và xử lý 55 ổ dịch.

MINH THANH - CẨM NHUNG