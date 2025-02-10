Bế giảng khoá đào tạo nâng cao kỹ năng nghề theo gói tài trợ 45 ngàn USD

Sáng 26/8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cho kỹ thuật viên nghề Hàn ống công nghệ vị trí 6G và Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí.

Khóa học được tài trợ bởi Công ty Zarubezhneft EP Vietnam và các đối tác trong Lô 06.1, bao gồm: Công ty Dầu khí Ấn Độ ONGC Videsh và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Đại diện nhà tài trợ trao Giấy khen cho các học viên tốt nghiệp loại Giỏi.

Theo báo cáo tổng kết khóa đào tạo, tháng 10/2024, các nhà đầu tư Lô 06.1 đã đồng ý tài trợ 45 ngàn USD cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu để nâng cao kỹ năng nghề và tiếng Anh cho 50 học viên. Khóa học chính thức khai giảng vào ngày 10/2/2025, với tổng thời lượng 350 giờ học kỹ năng nghề và 60 giờ học tiếng Anh.

Học viên tiêu biểu phát biểu tại Lễ bế giảng.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đạt yêu cầu. Trong đó, có 9 học viên đạt loại Giỏi, 18 học viên loại Khá, và 21 học viên loại Trung bình khá, 2 học viên xếp loại Trung bình.

Được biết, từ năm 2012 đến nay, Công ty Zarubezhneft EP Vietnam (trước đây là Rosneft Vietnam), cùng các đối tác đã tài trợ tổng cộng 535 ngàn USD để đào tạo cho 540 kỹ thuật viên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP. Hồ Chí Minh. Khóa học đã giúp các kỹ thuật viên có tay nghề vững vàng, tự tin với trình độ ngoại ngữ, trở thành những kỹ sư thực hành giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực dầu khí và các lĩnh vực khác.

100% học viên hoàn thành chương trình đào tạo và đạt yêu cầu của khóa học.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định: “Những đóng góp thiết thực này của nhà tài trợ không chỉ thể hiện sự quan tâm đến công tác xã hội mà còn đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Hồ Chí Minh nói chung và học viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng”.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tri ân các nhà tài trợ.

Bà Trương Huỳnh Như tin tưởng các kỹ thuật viên được thụ hưởng chương trình sẽ luôn cố gắng, dùng những kiến thức và kỹ năng đã học được đóng góp cho sự phát triển nền công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cũng như nền công nghiệp Việt Nam.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI