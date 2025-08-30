Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo thành lập CLB Võ thuật Vovinam

Sáng 28/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo đã tổ chức lễ ra mắt CLB võ thuật Vovinam. Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự lễ ra mắt còn có các đồng chí: Lê Anh Tú - Bí thư Đảng uỷ Đặc khu Côn Đảo, Phan Trọng Hiền - Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo và các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh dự tặng hoa đơn vị.

CLB võ thuật Vovinam với sự tham gia của hơn 350 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ sẽ tổ chức huấn luyện định kỳ vào thứ 3 và thứ 5 hằng tuần từ 16h đến 18h, tập trung vào các nội dung cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật tự vệ và ứng dụng thực tiễn trong rèn luyện thể lực và quốc phòng - an ninh. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo dự và tặng hoa ra mắt CLB.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tham quan và theo dõi các tiết mục biểu diễn võ thuật đặc sắc của các võ sinh Vovinam, thể hiện tinh thần thượng võ, kỹ thuật điêu luyện và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo.

Biểu diễn võ thuật tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh BTL thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao trong việc tổ chức lớp học võ thuật Vovinam, xem đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao thể chất, bản lĩnh, ý chí và kỹ năng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, góp phần xây dựng môi trường rèn luyện kỷ luật, đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo siêng năng luyện tập võ thuật, nâng cao sức khoẻ góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn Côn Đảo.

HỒNG PHÚC