800 đoàn viên, thanh niên đồng diễn tại Bãi Sau, Vũng Tàu

Sáng 9-8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức chương trình đồng diễn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) và kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10), với sự tham gia của 800 đoàn viên, thanh niên.

800 đoàn viên, thanh niên đồng diễn, xếp chữ “80 NĂM 02-9” tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu cho biết, chương trình là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đây cũng là dịp để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ phường Vũng Tàu trong thời kỳ hội nhập và phát triển, tiếp bước truyền thống anh hùng của quê hương.

Thay mặt Đảng ủy phường, bà Lê Thị Thanh Bình, biểu dương tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và sự sáng tạo của Đoàn Thanh niên phường Vũng Tàu.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực phường Vũng Tàu phát biểu tại chương trình.

Dịp này, bà Lê Thị Thanh Bình đề nghị Đoàn Thanh niên phường tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động triển khai các công trình, phần việc thanh niên thiết thực; đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ phường VũngTàu khởi nghiệp, sáng tạo, vì cộng đồng”.

Đồng thời, đề nghị các chi bộ khu phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Toàn thể cán bộ, nhân dân và lực lượng thanh niên phường đoàn kết, phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm trong xây dựng phường Vũng Tàu trở thành địa phương điển hình về văn hóa - an toàn - phát triển bền vững của TPHCM.

Chương trình diễn ra sôi động với phần đồng diễn của đoàn viên, thanh niên phường Vũng Tàu. Trên nền nhạc sôi động của các bài hát: Lên đàng, Viết tiếp câu chuyện hòa bình..., 800 đoàn viên, thanh niên đã đồng diễn các điệu múa, điệu nhảy khỏe khoắn, đẹp mắt.

Đoàn viên thanh niên đồng diễn tại chương trình.

Đồng thời, xếp hình chữ “TUỔI TRẺ P.VŨNG TÀU” - hình ảnh đại diện cho khát vọng, bản lĩnh và sức trẻ và “80 NĂM 02-9” - biểu tượng thiêng liêng của nền độc lập, lòng biết ơn.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu và các đại biểu đồng diễn cùng đoàn viên, thanh niên.

* Nhân dịp chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Vũng Tàu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đoàn phường Vũng Tàu cũng triển khai công trình vẽ, trang trí cột điện làm đẹp phố phường.

Những cây cột điện được trang trí nổi bật, đẹp mắt tại đường Hạ Long, phường Vũng Tàu.

Theo đó, từ nay đến 15/8, các đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên của phường Vũng Tàu thực hiện xóa các bảng quảng cáo, tờ rơi dán trái phép trên cột điện ở tuyến đường Hạ Long, Trần Phú, Thùy Vân. Sau đó, vẽ những bức tranh sinh động, đẹp mắt về các loài hoa lên 60 cột điện tại các tuyến trường trên.

Đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên vẽ hoa trang trí làm đẹp cột điện tại đường Hạ Long, phường Vũng Tàu.

Công trình góp phần làm sạch, đẹp phố phường Vũng Tàu, đồng thời truyền tải thông điệp giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị đến người dân, du khách. Tổng kinh phí thực hiện chương là 34 triệu đồng, do lãnh đạo phường Vũng Tàu vận động.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG