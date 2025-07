Xã Kim Long thực hiện nhiều mô hình hay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 25-7, xã Kim Long (TPHCM) tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã đến dự.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã được quan tâm chỉ đạo với nhiều nội dung, hình thức phong phú bám sát tình hình thực tế, tạo khí thế ngay từ cơ sở. Công tác vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được nhân rộng và hoạt động có hiệu quả như: "Lực lượng phản ứng nhanh", “Thắp sáng niềm tin", “Cổng trường an toàn giao thông", “Camera an ninh thông minh", "Zalo kết nối toàn dân bình yên cuộc sống”, “Đường dây nóng Trưởng Công an xã", “Móc khoá tố giác tội phạm"…

Qua các mô hình người dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm trong bảo vệ an ninh trật tự, từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở…

Lãnh đạo UBND xã Kim Long tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân vì có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Dịp này, Công an TPHCM và UBND xã Kim Long đã tặng Giấy khen đối với 3 tập thể và 9 cá nhân vì có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

