Sở Xây dựng TPHCM kiểm tra chung cư Lapen

Ngày 28-7, Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng TPHCM phối hợp UBND phường Tam Thắng và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường công trình Chung cư PVC-IC Diamond (tên thương mại là chung cư Lapen) tại phường Tam Thắng, TPHCM.

Cơ quan chức năng kiểm tra tại khu vực tầng thương mại của Chung cư Lapen. Ảnh: QUANG VŨ

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận, ngoài căn hộ 16-08 Block A có vết nứt chân tường nằm giữa trục 4, trục 5 và trục G-H với mảng tường hở dài khoảng 4m, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 5 căn hộ khác xuất hiện các vết nứt ngang tường, gồm: 16-04, 16-05, 16-06, 16-12B và 16-17. Các vết nứt chỉ xuất hiện tại các vị trí tường xây, chưa ghi nhận hiện tượng rơi rớt hay dấu hiệu bất thường tại kết cấu bê tông cốt thép (cột, dầm, sàn).

Đại diện UBND phường Tam Thắng cho biết, vết nứt tại căn hộ 16-08 được phát hiện từ ngày 23-7. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của cư dân, chính quyền địa phương đã phối hợp Ban Quản trị chung cư vận động cư dân tạm thời chuyển sang căn hộ khác để đảm bảo an toàn; đồng thời căng dây cảnh báo nguy hiểm, bố trí lại khu vực đậu xe. Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu dừng thi công sửa chữa tại tầng thương mại (tầng 1, tầng 2).

Ông Nguyễn Thanh Xuyên, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng TPHCM (bìa phải) trực tiếp kiểm tra tình trạng nứt tường tại căn hộ 16-08 chung cư Lapen. Ảnh: QUANG VŨ

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí (PVC-IC) - chủ đầu tư dự án - cho biết chung cư này được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ ngày 3-12-2019. Trong giai đoạn 2022-2023, chủ đầu tư đã rà soát và khắc phục các lỗi nứt, bong tróc tường trên toàn bộ tòa nhà; công tác sửa chữa đã hoàn tất trong năm 2024.

Chủ đầu tư cho biết thêm, hiện Công ty CP Tư vấn Đầu tư Lapen – Chi nhánh Vũng Tàu là đơn vị thi công cải tạo, sửa chữa khu vực tầng thương mại (tầng 1 và tầng 2) để làm siêu thị. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các vết nứt tường, cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng thi công.

Phía Ban Quản trị chung cư cho biết, tòa nhà hiện có 486 căn hộ với khoảng 1.800 người đang sinh sống. Ban quản trị chung cư đề nghị cơ quan chức năng có đánh giá an toàn về việc đơn vị thi công siêu thị tại sàn tầng thương mại (1, 2) do đơn vị này đã khoan lõi 12 vị trí sàn tầng 1. Đồng thời, Ban quản trị chung cư cũng nhận định, công tác sửa chữa như xây tường ngăn tại các tầng 1 và tầng 2, bít cửa thoát nạn tại tầng 1 của đơn vị thi công siêu thị là chưa đúng, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn của chung cư.

Khu vực có nguy cơ rơi mảng tường tại chung cư Lapen đã được chăng dây cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: QUANG VŨ

Sau khi nghe ý kiến từ các bên liên quan, đoàn kiểm tra đề nghị chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ gồm: biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình; thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu; giấy phép xây dựng; văn bản nghiệm thu PCCC; kết quả quan trắc lún, nghiêng gần nhất; hồ sơ pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng 5 tầng thương mại và quyền sở hữu riêng 2 tầng hầm. Đồng thời, chủ đầu tư cần có biện pháp tháo dỡ hoặc phòng ngừa rơi vỡ đối với phần tường bao che bị nứt bên ngoài căn hộ 16-08.

Đoàn cũng đề nghị Công ty CP Tư vấn Đầu tư Lapen – Chi nhánh Vũng Tàu cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc cải tạo, sửa chữa đang triển khai. UBND phường Tam Thắng tiếp tục phối hợp Ban Quản trị duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn cho cư dân và thông tin kịp thời, tránh gây hoang mang trong cộng đồng dân cư sinh sống tại chung cư Lapen.

QUANG VŨ