Phường Tam Thắng phát huy hiệu quả các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 24/7, UBND phường Tam Thắng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025.

Lãnh đạo phường Tam Thắng tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lê Xuân Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường.

Phường Tam Thắng là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng, tập trung đông dân cư, nhiều mục tiêu kinh tế – xã hội, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, trường học, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn; đồng thời có số lượng lớn người nước ngoài lưu trú và nhiều thành phần xã hội sinh sống. Công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ngay từ năm 2005, khi triển khai Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các phường 7, 8, 9 và Nguyễn An Ninh (tiền thân của phường Tam Thắng hiện nay) đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Các ông Nguyễn Chí Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lê Xuân Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khen thưởng các tập thểcó thành tích xuất sắc tron g thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2025 .

Phường đã duy trì hiệu quả nhiều mô hình, như: "Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm"; "Cơ sở kinh doanh ăn uống đồng hành đảm bảo an toàn giao thông"; "Nói không với ma túy"; "Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng", "Lực lượng phản ứng nhanh", "Camera giám sát an ninh"… Trong đó, mô hình "Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình" đã phát huy hiệu quả nhanh chóng trong tiếp nhận thông tin.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội.

Qua 20 năm triển khai, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã trở thành hoạt động chính trị - xã hội rộng khắp, có chiều sâu, thu hút sự tham gia tích cực của các ban ngành. 100% tổ dân phố xây dựng được tổ an ninh tự quản; hàng trăm lượt người dân cung cấp tin báo có giá trị, giúp điều tra, làm rõ nhiều vụ việc phức tạp, xử lý nhiều đối tượng vi phạm. Qua đó, biểu dương hàng chục cá nhân, tập thể vì có thành tích trong công tác giữ gìn ANTT.

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2025.

MINH THANH