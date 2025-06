Vũng Tàu chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học

Chiều 13/6, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức tổng kết năm học 2024-2025.

Năm học 2024-2025, các cơ sở giáo dục mầm non đã chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” lồng ghép tích hợp giáo dục Steam. Công tác huy động trẻ ra lớp được chú trọng. Kết quả, có 20.294 trẻ mầm non được huy động ra lớp, đạt tỷ lệ 81,79%.

Ở bậc tiểu học, đến cuối năm học 2024-2025, có 6.803 HS hoàn thành chương trình, đạt tỷ lệ 100%. Ở bậc trung học, các trường THCS tổ chức khá tốt việc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng học tập của HS. Năm 2024, 100% phường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, thành phố đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Dịp này, 48 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 20 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2021-2022 và 2023-2024 được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

THI PHONG