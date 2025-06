Vận động nguồn lực xã hội chăm lo người khuyết tật

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam các cấp tại TP.Vũng Tàu đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thông qua việc vận động các nguồn lực xã hội. Những hoạt động này tập trung vào việc trao "cần câu cơm" giúp người khuyết tật có sinh kế bền vững, đồng thời hỗ trợ họ an tâm hơn trong mùa mưa bão, góp phần chăm lo hiệu quả cho cộng đồng người khuyết tật trên địa bàn.

Đại diện Ban công tác mặt trận KP.3, phường 10 tới thăm gia đình ông Lê Văn Trận.

Tiếp sức để vươn lên

Ông Lê Văn Trận (50 tuổi, địa chỉ 462A, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, TP. Vũng Tàu) bị liệt hai chân từ nhỏ và điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, ông Trận phải nghỉ học khi mới hết bậc tiểu học. Khi trưởng thành, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, ông đã nỗ lực học nghề sửa chữa điện tử. Tuy nhiên, các khớp ngón tay bị cứng khiến ông không thể hàn linh kiện. Không nản chí, ông Trận chuyển sang học nghề may và trở thành một thợ may lành nghề, từng làm việc tại nhiều tiệm may lớn ở TP.Vũng Tàu. Chính nhờ công việc này, ông đã nên duyên với bà Nguyễn Thị Vụ và lần lượt có hai người con (một trai, một gái).

Khi nghề may dần gặp khó khăn, ông Trận nghỉ việc và được một doanh nghiệp nhận vào làm bảo vệ. Sau hơn 10 năm gắn bó với công việc bảo vệ, do sức khỏe giảm sút, ông về nhà chăm lo con cái đi học, còn vợ ông làm công nhân tại một công ty may với thu nhập hằng tháng từ 6-10 triệu đồng. Dù kinh tế gia đình còn chật vật bởi con trai đang học đại học, con gái cũng chuẩn bị vào cấp 3, nhưng vợ chồng ông luôn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ chính quyền và cộng đồng.

Ông Trận chia sẻ: "Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, khu phố luôn quan tâm, chăm lo gia đình tôi. Tôi được hỗ trợ xe lăn, hai con đi học đều được nhận học bổng thường xuyên. Dịp lễ, Tết, gia đình tôi luôn được tặng quà. Năm ngoái, địa phương còn hỗ trợ gia đình tôi lợp lại mái tôn với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng, giờ mưa gió không còn lo nhà dột".

Từ sinh kế đến tấm lòng sẻ chia

Tại Phường 1, UBMTTQ phường cũng đặc biệt quan tâm, chăm lo các đối tượng yếu thế, nhất là những hộ có người khuyết tật. Bà Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường 1, cho biết phường đã hỗ trợ sinh kế cho bà Lê Thị Yến (người khuyết tật, nuôi cháu ngoại) số vốn 3 triệu đồng để bán vé số. Bên cạnh đó, UBMTTQ phường còn vận động, hỗ trợ 8 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Hiến (bị bệnh, nuôi em gái bị tâm thần) và hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho gia đình bà Tôn Dùng…

Nhờ những sự giúp đỡ kịp thời này, các gia đình có người khuyết tật cảm thấy được động viên, tiếp thêm sức mạnh để vươn lên. Điển hình như bà Lê Thị Yến, trước đây phải nhặt ve chai kiếm sống, từ khi có vốn do Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ, bà đã chuyển sang bán vé số, giúp đời sống hai bà cháu tạm ổn định và thoát nghèo vào năm 2023.

Theo bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, với sự giúp đỡ, động viên tinh thần kịp thời của cộng đồng xã hội, nhiều người khuyết tật đã tự vươn lên, khẳng định bản thân.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đóng vai trò là cầu nối, vận động các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn, trong đó có người khuyết tật; giúp họ có được căn nhà khang trang hoặc sinh kế để nuôi sống bản thân, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, năm 2022, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã triển khai phong trào “Kết nối yêu thương - Trao sinh kế”, trao vốn sinh kế cho hai người khuyết tật là anh Đỗ Trọng Tân và chị Trương Thị Thanh Thùy (10 triệu đồng/người).

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH - LAN ĐỨC