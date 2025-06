Tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện

Môi trường làm việc an toàn, thân thiện chính là nền tảng để người lao động (NLĐ) tại Bà Rịa - Vũng Tàu yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp (DN), đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của các đơn vị sản xuất.

Hội Đồng ATVSLĐ tỉnh kiếm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại các DN.

Đầu tư lớn cho an toàn, vệ sinh lao động

Tại các DN hoạt động trong những lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được đặc biệt quan tâm, đầu tư bài bản. Điển hình như Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC, đơn vị luôn chú trọng xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ chặt chẽ, tổ chức đào tạo, tập huấn định kỳ cho NLĐ, cập nhật thường xuyên các tiêu chuẩn an toàn mới nhất.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Công ty chia sẻ: “Chúng tôi đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức an toàn cho NLĐ. Có những sáng kiến rất nhỏ như gắn hình ảnh, biểu tượng nhắc nhở tại những nơi dễ nhìn thấy nhằm đánh thức tinh thần tuân thủ quy định an toàn. Dần dần, từ những hành động nhỏ đã hình thành nên văn hóa an toàn, trong đó NLĐ không chỉ bảo vệ chính mình mà còn biết bảo vệ đồng nghiệp”.

Tương tự, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard), đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp dầu khí và năng lượng tái tạo cũng xác định ATVSLĐ là yếu tố then chốt để duy trì hoạt động ổn định, phát triển bền vững. Ngay từ khi thành lập, công ty đã kiện toàn Ban ATVSLĐ và xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các bộ phận nhằm đảm bảo việc giám sát, triển khai công tác an toàn được thông suốt, chặt chẽ.

Ông Vũ Thái Hòa, phụ trách công tác an toàn của PV Shipyard, cho biết: “Trước hết, công ty tổ chức huấn luyện theo đúng quy định của pháp luật về lao động. Song song đó, chúng tôi thực hiện các chương trình huấn luyện nội bộ, phổ biến quy định an toàn của từng dự án. Hằng tháng, công ty còn triển khai các chiến dịch an toàn nhằm xây dựng văn hóa làm việc an toàn, bền vững”.

Nhờ triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp, nhiều năm liền Công ty CP Dầu thực vật Tường An - Nhà máy Dầu Phú Mỹ không để xảy ra tai nạn lao động. Môi trường làm việc tại đây được đánh giá là thân thiện, chuyên nghiệp, tạo sự an tâm và gắn bó giữa NLĐ với DN. Ông Lê Đức Minh, Giám đốc Chi nhánh Nhà máy chia sẻ: “Chúng tôi luôn ưu tiên đầu tư cho công tác an toàn. Nhờ đó, đã xây dựng được một môi trường lao động an toàn và hiệu quả”.

Theo Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, năm 2024, cùng với đổi mới công nghệ, thiết bị, các DN trên địa bàn đã đầu tư hàng tỷ đồng cho công tác ATVSLĐ. Các DN đã rà soát và khắc phục hơn 15.330 yếu tố, nguy cơ rủi ro; kiểm định hơn 76.000 máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn… Những nỗ lực này góp phần quan trọng trong việc tạo dựng môi trường làm việc an toàn, hạn chế tai nạn lao động.

Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức cho NLĐ được triển khai bằng nhiều hình thức. Hằng năm, đặc biệt vào tháng 5 - Tháng hành động về ATVSLĐ, các địa phương, DN đều tổ chức phát động, tuyên truyền qua hội nghị, hội thi. Các lớp tập huấn, huấn luyện nội bộ được tổ chức thường xuyên. Việc chấp hành quy định về ATVSLĐ được đưa vào tiêu chí thi đua, khen thưởng hằng năm tại nhiều DN.

Tai nạn lao động giảm

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 13 người tử vong, giảm 3 vụ so với năm 2023. Năm 2023 cũng đã giảm 2 vụ so với năm 2022. Đặc biệt, tần suất tai nạn lao động gây tử vong giảm 37,6%, trong khi chỉ tiêu trung bình hằng năm chỉ giảm 4%. Những con số này cho thấy các giải pháp ATVSLĐ đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe NLĐ.

Trong năm 2024, ngành Lao động đã tổ chức kiểm tra hơn 100 DN, qua đó kịp thời nhắc nhở, xử lý các đơn vị vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ, đồng thời góp phần giảm thiểu các tai nạn do thiếu biện pháp bảo hộ.

Trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2025, với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động đồng bộ, sâu rộng: tuyên truyền đa kênh, kiểm tra chuyên đề tại các DN, đẩy mạnh truyền thông nội bộ tại khu công nghiệp…

Không dừng lại ở tháng cao điểm, công tác bảo đảm ATVSLĐ đang ngày càng được duy trì thường xuyên, liên tục. Cơ quan quản lý lao động tỉnh cũng đặt mục tiêu tiếp tục tăng cường thanh tra các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn, xử lý nghiêm đơn vị vi phạm nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững.

