Tăng cường quản lý về an toàn, vệ sinh lao động

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động là việc cần làm thường xuyên, liên tục trong DN, nhất là với Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi có nhiều khu công nghiệp.

Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại DN.

Người lao động an tâm

Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu vừa được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Với đặc thù môi trường công việc, công ty luôn quan tâm công tác an toàn. Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung về công tác ATVSLĐ, đầu tư thiết bị, kỹ thuật hiện đại để tạo thuận lợi, an toàn hơn cho người lao động (NLĐ) trong quá trình làm việc. Công ty cũng đang thí điểm ứng dụng flycam để kiểm tra đường dây khó tiếp cập nhằm giảm thiểu rủi ro cho NLĐ. Công ty còn dự kiến đầu tư hệ thống camera gắn trên mũ bảo hộ lao động truyền trực tiếp về trung tâm điều hành để tăng cường giám sát công tác an toàn.

Tương tự, nhờ triển khai tốt công tác ATVSLĐ, nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV AUSTAL Việt Nam không xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ. Hoạt động trong lĩnh vực tàu biển, công ty yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong mọi khâu và có sự đầu tư bài bản, đồng bộ. Công ty luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, cung cấp trang thiết bị bảo hộ cá nhân chất lượng cao, nâng cao kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho NLĐ theo từng công việc đặc thù… Việc tuân thủ, nâng cao nhận thức khi làm việc trong môi trường có yếu tố nghiêm ngặt về ATVSLĐ đã trở thành thói quen của NLĐ tại DN. Nhờ đó, công ty này cũng vừa được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.

Ông Đỗ Văn Khánh, công nhân Công ty TNHH MTV AUSTAL Việt Nam nói: “Cùng với đầu tư thiết bị, máy móc, xây dựng quy trình nội quy an toàn lao động, tạo môi trường làm việc tốt cho NLĐ, công ty định kỳ tổ chức huấn luyện an toàn… Nhờ đó, chúng tôi yên tâm hơn trong quá trình làm việc”.

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu cũng ưu tiên các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ cho lao động. Ông Lã Viết Hùng, Phó Giám đốc công ty cho biết, đã đầu tư, trang bị kỹ năng, thiết bị bảo hộ lao động và thường xuyên đào tạo, tập huấn, kiểm tra, kiểm soát ATVSLĐ. Ngoài ra, công ty còn chú trọng xây dựng văn hóa an toàn lao động như tích hợp các quy định an toàn lao động vào quy trình làm việc hàng ngày; khuyến khích cán bộ, công nhân viên tự giác chấp hành và báo cáo các vấn đề tiềm ẩn để kịp thời xử lý. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công nhân viên về an toàn vệ sinh lao động được nâng cao, hạn chế các vụ tai nạn.

Làm tốt công tác phòng ngừa

Phát biểu tại lễ phát động Tháng ATVSLĐ năm 2025, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh cho biết, với đặc thù địa bàn nhiều KCN, Bà Rịa-Vũng Tàu đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm ATVSLĐ. Tỉnh giao ngành nội vụ, Ban Quản lý các KCN tỉnh và UBND các huyện, thành phố yêu cầu các đơn vị, DN thuộc phạm vi quản lý chủ động xây dựng bộ máy nhân sự làm công tác ATVSLĐ, xây dựng kịch bản, phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp. Đặc biệt là đầu tư mua máy móc, thiết bị, cải tiến công nghệ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động.

Trong năm 2024, Sở LĐ-TB-XH (nay là Sở Nội vụ) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về ATVSLĐ cho hàng trăm lao động phụ trách ATVSLĐ; lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ, triển khai các chính sách pháp luật về ATVSLĐ, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… cho hàng ngàn lượt người. Sở cũng đã tiếp nhận hồ sơ và xác nhận việc khai báo máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ cho 403 lượt DN với 3.001 máy, thiết bị...

Hội đồng ATVSLĐ tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách địa bàn để triển khai công tác ATVSLĐ; tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức về ATVSLĐ cho các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh, NLĐ và Nhân dân. Trong đó, hội đồng đã ban hành tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền quy định ATVSLĐ đến các huyện, thành phố, DN; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về việc làm, an toàn lao động tại xã, phường, thị trấn.

Ông Đặng Minh Thông cho biết thêm, các cấp, ngành đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Luật An toàn, vệ sinh lao động. Qua đó, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN, NLĐ được nâng cao và có chuyển biến tích cực. Tai nạn lao động và cháy, nổ được kiểm soát tốt, giảm thiểu các vụ tai nạn và thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

