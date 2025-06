Sôi nổi chiến dịch Hành quân xanh

Cùng với chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch “Hành quân xanh” của khối thanh niên lực lượng vũ trang đã và đang góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Khu vực bờ kè biển TT.Phước Hải (huyện Long Đất) sạch sẽ hơn nhờ sự chung tay của tuổi trẻ tỉnh.

Nhiều hoạt động thiết thực

“Hành quân xanh” là một trong bốn chiến dịch nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, nhằm nêu cao vai trò tiên phong của thanh niên khối lực lượng vũ trang trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bên cạnh chuỗi hoạt động vì cộng đồng quen thuộc, chiến dịch “Hành quân xanh” năm nay có thêm điểm nhấn mới là các hoạt động chuyển đổi số.

Đơn cử, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng TT.Phước Hải, huyện Long Đất, ông Võ Thanh Quang, sau khi được chiến sĩ đến từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, đã được các bạn trẻ hỗ trợ tích hợp thông tin thẻ BHYT vào VNeID. Ông Quang phấn khởi chia sẻ: “Năm ngoái, trưởng khu phố cùng thanh niên đã đến tận nhà hỗ trợ cài VNeID mức 1 rồi hướng dẫn lên bộ phận một cửa của thị trấn để làm mức 2. Nay tôi được mời đến đây để tích hợp các giấy tờ và hướng dẫn thực hiện nhiều thủ tục hành chính cần thiết trên điện thoại. Giờ tôi đã thành thạo và chủ động điền các thông tin trên ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trước khi đến xã làm các thủ tục hành chính”.

Cùng với các hoạt động số hóa, các công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực cũng được triển khai. Tuyến đường Ngô Quyền (TT.Phước Hải, huyện Long Đất) trở nên rực rỡ hơn với những cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Đây chính là công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc” vừa được đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương chung tay thực hiện, với tổng trị giá 35 triệu đồng. Một trăm lá cờ, 37 trụ cờ đã được lắp đặt dọc hai bên đường dài khoảng 500m, kéo thẳng xuống bờ biển.

Cùng các đoàn viên, thanh niên lắp đặt trụ cờ và treo cờ trên tuyến đường, ông Dương Văn Tâm, Trưởng khu phố Phước An (TT.Phước Hải), cho biết: “Đây là tuyến đường huyết mạch nằm giữa KP.Hải Trung và Hải An, đi ngang trụ sở KP.Phước An. Các bạn trẻ chọn con đường này để treo cờ Tổ quốc, thực hiện công trình thanh niên là rất hợp lý và ý nghĩa. Hằng ngày, người dân qua lại mưu sinh trên tuyến đường này cũng cảm thấy tự hào với màu cờ Tổ quốc, yêu hơn công việc và nơi mình sống. Đây là tuyến đường chính nên khi khách du lịch tới thưởng thức đặc sản “Hàu Phước Hải” cũng có dịp chụp hình check-in với đường cờ Tổ quốc”.

Khu vực bờ kè biển Phước Hải những ngày này cũng thường xuyên xuất hiện hình ảnh đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện cùng nhau nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh. Chỉ trong buổi sáng, các loại rác sinh hoạt, rác thải đại dương trải dài hơn 3km bãi biển đã được thu dọn sạch sẽ. Ông Nguyễn Văn Tho, thuộc lực lượng bảo vệ cơ sở TT.Phước Hải, chia sẻ: “Bà con rất phấn khởi khi các chiến sĩ về địa phương thu gom rác trên bãi biển. Không ai bảo ai, nhiều người đã rủ nhau cùng phụ các chiến sĩ. Một số người còn mang nước đến tận nơi cho chiến sĩ”.

Thể hiện trách nhiệm với xã hội

Trung tá Nguyễn Hữu Nội, Trợ lý Công tác quần chúng Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết: “Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” là dịp để chiến sĩ trẻ của các đơn vị chung tay thể hiện trách nhiệm với xã hội. Mỗi năm, chiến sĩ của đơn vị ra quân 3-4 lần làm sạch bãi biển. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức nhiều phần việc tình nguyện như: tuyên truyền về biển đảo, vùng đánh bắt hải sản đến ngư dân; tham gia các hoạt động do Tỉnh Đoàn tổ chức; trồng cây, chăm sóc mảng xanh tại đơn vị; dọn vệ sinh môi trường biển; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh; dọn dẹp nghĩa trang, thắp nến tri ân...”, Trung tá Nguyễn Hữu Nội khẳng định.

Anh Thôi Đại Việt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết thêm: “Hàng năm, chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” được thực hiện thu hút hơn 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang tham gia với các hoạt động thiết thực, cụ thể như: vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới; vệ sinh môi trường biển; khám bệnh, phát thuốc; thăm tặng quà gia đình chính sách, khám bệnh, phát thuốc cho người khó khăn...”

Từ nay đến hết tháng 8, các hoạt động của chiến dịch “Hành quân xanh” sẽ tiếp tục được triển khai. Theo đó, các chiến sĩ trẻ của ba lực lượng Đoàn Thanh niên Công an, Quân sự, Biên phòng sẽ tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc trong cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Những hoạt động này, phù hợp với phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”, đã tạo được sự đoàn kết, gần gũi, gắn bó bền chặt giữa quân và dân.

Bài, ảnh: MAI NGỌC