Thông tin một cây sao đen trên đường Nguyễn Tri Phương, TP.Vũng Tàu do mưa to, gió lớn hôm 1/6 bật gốc, gãy đổ và đè lên chiếc xe ô tô đậu bên đường khiến nhiều người khá lo lắng. Chiếc xe bị hư hỏng nặng nhưng thật may là không có người nào bị thương.

Cũng trong ngày 1/6, đã có 12 cây xanh như sao đen, lim xẹt tại TP.Bà Rịa bị gãy đổ, bật gốc sau trận mưa lớn.

Bạn bè khi nghe tin nhắn bảo nhau, từ giờ đừng để xe ô tô ở chỗ có cây xanh nữa. Thế nhưng, nếu không để xe dưới cây xanh ven đường thì đậu chỗ nào khi đô thị đang thiếu trầm trọng bãi đậu xe?

Thêm một lần nữa, người dân lại hoang mang bởi chỉ vài cơn mưa đầu mùa đã có hàng loạt cây xanh bị ngã, đổ. Hình ảnh cây đổ đè bẹp mái nhà, xe ô tô, chắn đường đi và đã có trường hợp người dân bị thương vong luôn là nỗi ám ảnh khi mùa mưa bão đang đến gần.

Hàng năm, các đơn vị trồng và quản lý cây xanh đều tổ chức “khám sức khỏe” cho cây, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cây xanh, đặc biệt là những cây lớn và đã có dấu hiệu suy yếu, cắt tỉa, gia cố và triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn cho cây cũng như con người, phương tiện.

Tuy nhiên, vẫn rất cần giải pháp tổng thể và bền vững hơn bởi trên thực tế, từ đầu mùa mưa đến nay đã có nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã đổ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, thiết kế quy hoạch cây xanh đô thị phải phù hợp với từng loại đô thị cũng như điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường, truyền thống tập quán cộng đồng của đô thị. Cây xanh được trồng đúng loại, đúng nơi sẽ góp phần tạo kiến trúc cảnh quan cũng như nét riêng văn hóa cho đô thị.

Một số quy cách khác đối với cây xanh trồng trên vỉa hè cũng được khuyến cáo cụ thể. Đó là các loại cây có thân thẳng, gỗ dai đề phòng bị gãy bất thường, tán lá gọn, thân cây không có gai, có độ phân cành cao. Lá cây có bản rộng để tăng cường quá trình quang hợp, tăng hiệu quả làm sạch môi trường. Đồng thời cần phải số hóa toàn bộ cây xanh, gắn hệ thống cảnh báo sớm đối với những cây có nguy cơ cho cộng đồng để ngăn ngừa sự cố...

Và cây xanh đô thị không chỉ đạt mục tiêu hấp thụ khí CO2, chống biến đổi khí hậu, tạo không gian mà còn phải bảo đảm an toàn cho người dân.

