Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp đặc biệt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đặc biệt với nhiều đổi mới về quy chế, đề thi, môn thi… Kỳ thi lại diễn ra trong bối cảnh cả nước gấp rút sắp xếp lại đơn vị hành chính. Phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT về công tác chuẩn bị cho kỳ thi đặc biệt này.

°Phóng viên: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được coi là một kỳ thi đặc biệt, vì sao, thưa bà?

- Bà Trần Thị Ngọc Châu: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đặc biệt hơn các năm trước. Bởi đây là năm đầu tiên tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới. Trong đó đáng chú ý là số môn thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mới) giảm. Thí sinh thi 4 môn gồm Toán, Văn và 2 môn tự chọn, thay vì 6 môn như Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nên thời gian thi rút ngắn chỉ còn 3 buổi. Điều này giúp giảm áp lực thi cử cho thí sinh, đồng thời cũng giúp các địa phương có điều kiện chuẩn bị tốt hơn.

Cùng với đó là việc tăng tỷ lệ sử dụng điểm đánh giá quá trình (học bạ) từ 30% lên 50%; chứng chỉ ngoại ngữ không được quy đổi thành điểm 10; bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh…

Sở GD-ĐT đã tổ chức 2 lần thi thử THPT để diễn tập cho kỳ thi chính thức. Trong ảnh: Thí sinh thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 tại điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Vũng Tàu).

Kỳ thi năm nay tổ chức cho cả HS học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nên sẽ có 2 đề thi khác nhau dành cho 2 nhóm đối tượng này.

Số lượng thí sinh dự thi trên cả nước nói chung và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đều tăng. Riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trên 14 ngàn thí sinh, tăng khoảng 2.000 em so với năm 2024.

Đặc biệt, kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp đang được thực hiện khẩn trương. Việc không tổ chức cấp huyện và sáp nhập cấp xã có hiệu lực từ 1/7, trong khi kỳ thi diễn ra 26-27/6 nên tất cả những thông tin liên quan tới thí sinh vẫn như cũ, không thay đổi, kể cả chế độ ưu tiên. Do đó, thí sinh không cần lo lắng về việc này. Kỳ thi được tổ chức trên tinh thần cố gắng giữ ổn định hết mức để các khâu của kỳ thi diễn ra thuận lợi.

°Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuẩn bị cho kỳ thi này như thế nào, thưa bà?

- Đến thời điểm này, UBND tỉnh đã Phê duyệt “Phương án và kế hoạch tổ chức Kỳ thi và xét tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh”. UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi để chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi theo đúng quy định của Quy chế này. Đồng thời yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi trong tổ chức kỳ thi.

Kế hoạch thực hiện tại địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả” gắn với lộ trình cả nước thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Về phía Sở GD-ĐT, Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT, các trung tâm GDTX chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức cấp tài khoản và hướng dẫn cho thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT), đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến. Cùng với đó là hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ của thí sinh nộp trực tiếp do gặp khó khăn khi thực hiện đăng ký trực tuyến.

Sở cũng phân công cụ thể các cơ sở giáo dục tại mỗi huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ ĐKDT của các thí sinh đang công tác trong ngành Công an, Quân đội có nguyện vọng ĐKDT để xét tuyển ĐH-CĐ theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Sở GDĐT phối hợp với các ban ngành có liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thông báo công khai và hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng học sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006, thi theo Chương trình GDPT 2018 biết để đăng ký dự thi theo đúng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đặc biệt, quyết định thành lập 28 điểm thi tại 7 huyện, thành phố, tăng 4 điểm thi so với năm 2024. Trong đó có 1 điểm thi riêng dành cho thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2006 đặt tại Trung tâm GDTX tỉnh.

Đến thời điểm này, việc ban hành quy chế, hướng dẫn, tập huấn và các khâu chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã sẵn sàng.

Trong 2 lần thi thử tốt nghiệp THPT, thí sinh được hướng dẫn cụ thể các bước đánh số báo danh, điền thông tin để tranh sai sót khi bước vào kỳ thi chính thức.

°Hiện nay, còn khâu lớn nhất là khâu in sao đề thi để tổ chức kỳ thi thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bà có thể chia sẻ thêm về phương án?

- Trước khi thực hiện in sao đề thi, Sở GD-ĐT đã phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho khâu đặc biệt quan trọng này. Việc in sao đề thi được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập, cách ly 3 vòng độc lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian in sao đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi. Tại địa điểm in sao đề có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phương tiện phòng cháy, chữa cháy…

Việc tiếp nhận đề thi gốc thực hiện qua đại diện của Ban Cơ yếu chính phủ theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Quá trình làm việc của Ban in sao đề thi được giám sát chặt chẽ 24/24 của Công an tỉnh và lực lượng Thanh tra, kiểm tra theo quy định bảo mật. Số lượng nhân sự thực hiện cách ly in sao đề thi là hơn 20 người, thời gian làm việc, cách ly từ 9-11 ngày.

Về phương án vận chuyển, giao nhận đề thi, bài thi, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tổ chức Ban vận chuyển gồm 3 tổ. Mỗi tổ gồm từ 2 cán bộ Công an tỉnh và 2 công chức, viên chức Sở GD-ĐT thực hiện phương án bàn giao đề thi một lần cho các điểm thi trước ngày thi và tiếp nhận bài thi một lần từ các điểm thi ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng để bàn giao cho Hội đồng thi theo quy định. Trừ điểm thi tại huyện Côn Đảo sẽ tổ chức giao nhận theo kế hoạch riêng. Số lượng nhân sự thực hiện vận chuyển, giao nhận đề thi là từ 12 - 15 người bằng xe công vụ.

Riêng công tác coi thi, số lượng nhân sự dự kiến được điều động 2.176 người. Trong đó, cán bộ coi thi là 2.019 người, Đoàn kiểm tra của tỉnh gồm 73 thành viên, Đoàn kiểm tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT thành lập (gồm các trường Đại học) là 84 người.

Còn với công tác tổ chức chấm thi, Sở đã thành lập Ban chấm thi và các các Ban khác của Hội đồng để tổ chức Chấm thi theo quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera giám sát có đầu ghi liên tục trên 10 ngày đã được chuẩn bị đầy đủ. Có thể nói, tới thời điểm này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

°Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!

HẢI BÌNH (Thực hiện)