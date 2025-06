Nghề bánh tráng An Ngãi, bánh hỏi An Nhứt vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sáng 24/6, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định đưa nghề thủ công truyền thống nghề bánh tráng An Ngãi và nghề làm bánh hỏi An Nhứt vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL và ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho địa phương.

Nghề làm bánh tráng An Ngãi, thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền (nay là xã Tam An, huyện Long Đất), là nghề thủ công truyền thống gần 100 năm nay theo hình thức cha truyền con nối. Năm 2013, nghề làm bánh tráng xã An Ngãi đã được UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống.

Việc công nhận tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ, máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Hiện nay, làng nghề bánh tráng An Ngãi có hơn 130 hộ gia đình tham gia, với nhiều loại bánh tráng đa dạng như bánh tráng nem (lớn, nhỏ), bánh tráng ớt, bánh đa nướng, bánh tráng chuối... Để phát triển hơn nữa, làng nghề đang hướng tới việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất, xây dựng các khu du lịch cộng đồng và đăng ký sản phẩm OCOP…

Nghề làm bánh hỏi An Nhứt thuộc xã An Nhứt, huyện Long Điền (nay là xã Tam An, huyện Long Đất), xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ XVII - đầu thế kỷ XVIII, sản xuất theo hình thức cha truyền con nối, từ đó hình thành làng nghề truyền thống. Bánh hỏi An Nhứt có những bí quyết ẩm thực riêng, tạo nên thương hiệu hơn 60 năm qua.

Với quá trình hình thành, duy trì và phát triển theo hình thức cha truyền con nối trong thời gian qua, nghề làm bánh hỏi An Nhứt và bánh tráng An Ngãi đã được tiếp nối để giữ vững nghề làm bánh truyền thống. Việc sản xuất bánh hỏi và bánh tráng theo phương thức thủ công cùng áp dụng công nghệ hiện đại cũng đã góp phần vào sự phát triển bền vững của các làng nghề này.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ công bố.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Vũ Hồng Thuấn, Quyền Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết, đây là động lực lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh nói chung và các địa phương nói riêng, đặc biệt là huyện Long Đất.

Quyền Giám đốc Sở VH-TT-DL đề nghị nghề làm bánh hỏi An Nhứt và nghề làm bánh tráng An Ngãi cần tiếp tục được bảo tồn và phát huy, khai thác hợp lý trong phát triển du lịch để góp phần đưa Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành một tỉnh mạnh về biển trong xu thế phát triển bền vững. Các ngành, cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực quản lý, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị của các di sản, phát triển các tour, tuyến du lịch để quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống đến du khách tham quan, trải nghiệm. Qua đó giúp các hộ gia đình có thêm thu nhập, bảo tồn nghề bánh tráng thủ công và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU