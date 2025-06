Năm học 2025-2026: Không thay đổi sách giáo khoa

Chỉ còn ít ngày nữa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương sẽ chính thức sáp nhập với TP. Hồ Chí Minh. Điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cho năm học mới, bởi hiện tại ba địa phương đang sử dụng những bộ sách khác nhau.

Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục tiếp tục sử dụng bộ SGK đã được lựa chọn trước đó.

Thị trường SGK trầm lắng

Những năm trước, thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học cũng là lúc thị trường SGK bắt đầu sôi động. Tuy nhiên, năm nay, không khí mua SGK lại khá trầm lắng. Lý do là phụ huynh còn lo lắng không biết HS sẽ sử dụng bộ sách nào cho năm học tới.

Chị Nguyễn Thị Chuyên, phụ huynh HS Trường TH Bùi Thị Xuân (TP. Vũng Tàu) chia sẻ: “Năm học tới,con gái tôi vào lớp 3. Mọi năm, tôi thường mua SGK mới cho con vào đầu dịp hè để bao bìa, dán nhãn và giúp con làm quen dần với chương trình học. Năm nay, vì không biết sau sáp nhập việc lựa chọn SGK có thay đổi gì không nên tôi vẫn chưa mua sách cho con”.

Bà Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Công ty CP Sách-Thiết bị trường học tỉnh cho biết, đến thời điểm hiện tại, công ty đã nhập 60% số SGK cần cho HS toàn tỉnh. Tổng số SGK và sách bài tập đã nhập khoảng 2,5 triệu bản. Sách đầy đủ, đồng bộ và đã được phân phối đến các nhà sách trên toàn tỉnh. Đặc biệt, SGK năm nay giảm giá khoảng 15% so với năm 2024 và không có thay đổi về nội dung. Tuy nhiên, thông tin sáp nhập đã khiến phụ huynh, HS và GV lo lắng về việc thay đổi sách trong năm học 2025-2026, dẫn đến sự e ngại trong việc mua sắm. Số lượng sách bán phục vụ phát thưởng, tổng kết năm học đã giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhà xuất bản cam kết hoàn tiền nếu có thay đổi về SGK

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sở GD-ĐT 3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc về một số nội dung, trong đó có việc sử dụng SGK tại các cơ sở giáo dục trong năm học 2025-2026. Theo đó, việc lựa chọn SGK sử dụng tại các cơ sở giáo dục vẫn do các nhà trường quyết định, đúng theo quy định tại Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT. Sở GD-ĐT đã yêu cầu các trường học trên địa bàn tỉnh báo cáo về việc lựa chọn SGK cho năm học tới. Kết quả cho thấy, không có cơ sở giáo dục nào thay đổi SGK so với năm học trước. Do đó, phụ huynh, HS có thể yên tâm mua sắm SGK theo bộ sách đã được các trường lựa chọn.

Trong năm học tới, các trường cũng tiếp tục giảng dạy bằng tài liệu giáo dục địa phương hiện hành trong thời gian chờ biên soạn lại tài liệu mới sau sáp nhập. Tuy nhiên, GV cần phát huy tính chủ động, linh hoạt trong quá trình giảng dạy để phù hợp với tình hình mới. Bà Lê Thị Lan thông tin thêm: “Hiện tại, các NXB đều có văn bản cam đoan không có thay đổi về sử dụng sách trong năm học 2025-2026. Nếu có thay đổi, các NXB sẽ thu hồi và hoàn tiền cho khách hàng”.

Phụ huynh nên chủ động mua sắm sách và đồ dùng học tập sớm cho con em mình, bảo đảm sách đầy đủ, đồ dùng học tập nhiều mẫu mã để lựa chọn. Phụ huynh nên mua sách tại các nhà sách uy tín để tránh mua phải sách in lậu, sách giả ảnh hưởng đến quá trình học tập của HS, đặc biệt là việc không sử dụng được học liệu điện tử trên bìa 4 cuốn sách. (Bà Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Công ty CP Sách-Thiết bị trường học tỉnh)

Cụ thể, NXB Giáo dục Việt Nam thông tin, gần đây có một số thông tin chưa chuẩn xác liên quan đến việc sử dụng SGK trong năm học 2025-2026. Điều này đã khiến các đối tác phát hành hoang mang, hiểu nhầm, ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng SGK của NXB Giáo dục Việt Nam ra thị trường. Trước tình hình đó, NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định: đến thời điểm hiện tại, các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục chưa có bất kỳ thông báo nào về việc thay đổi bộ SGK được sử dụng trong năm học 2025-2026. Do đó, các đối tác phát hành có thể yên tâm tiếp tục phát hành SGK của NXB Giáo dục Việt Nam để phục vụ năm học 2025-2026 đúng theo kế hoạch và hợp đồng kinh tế đã ký kết.

NXB Giáo dục Việt Nam cam kết bảo đảm cung ứng đầy đủ số lượng, chất lượng SGK phục vụ năm học 2025-2026, theo chương trình đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về bộ SGK sử dụng trong năm học 2025-2026 theo chỉ đạo từ các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam cam kết sẽ thu hồi và hoàn trả toàn bộ kinh phí đã mua đối với SGK của NXB Giáo dục Việt Nam nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người mua.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) cũng cam kết thu hồi và hoàn trả toàn bộ kinh phí đối với số SGK Cánh Diều đã mua nếu có sự thay đổi về SGK theo quyết định của cấp có thẩm quyền. VEPIC cũng cho biết thêm, đơn vị này đã chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ SGK, sách bổ trợ, sách tham khảo và cam kết cung ứng đầy đủ theo lựa chọn của các cơ sở giáo dục toàn quốc.

