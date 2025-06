Mái ấm đại đoàn kết, nhân lên những niềm vui

Mùa mưa năm nay, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Vũng Tàu không còn nỗi lo nhà dột bởi căn nhà của họ đã được UBMTTQ Việt Nam các cấp vận động, hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, giúp họ an tâm trong căn nhà chắc chắn.

Gia đình bà Trần Thị Thúy An trong ngày nhận bàn giao nhà đại đoàn kết được sửa chữa.

Không còn lo nhà dột

Mùa mưa năm nay, 4 cha con ông Hồ Văn Quang, ở thôn 1, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu không còn phải thấp thỏm mỗi khi trời mưa gió. Chỉ tay vào căn nhà tạm gần đó đã bị sập vài hàng gạch sau những cơn mưa đầu mùa, ông Quang cho hay, cha con ông đã ở đó suốt nhiều năm. Mỗi khi mưa gió, căn nhà chỗ nào cũng dột, đến mức ông phải che tạm áo mưa, giữ chỗ ngủ cho các con được khô ráo.

Ông Quang “gà trống” nuôi 3 con. Ông là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, trong khi 2 con lớn học lớp 9, cô con gái út học lớp 3. Ông từng nghĩ sẽ mãi ở trong căn nhà tạm xuống cấp, nên khi được UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu hỗ trợ 80 triệu đồng xây căn nhà mới, cha con ông mừng lắm. “Cả tháng qua, mấy cha con tập trung cùng thợ xây nhà. Căn nhà chưa xong, mấy đứa trẻ đã đòi vào ở. Năm ngoái, tôi được địa phương hỗ trợ bò giống, năm nay lại được hỗ trợ nhà. Đây là động lực lớn, giúp tôi phấn đấu, nuôi các con ăn học”, ông Quang nói.

Cũng chung niềm vui vì được bàn giao sửa chữa nhà đại đoàn kết trước mùa mưa năm nay, gia đình bà Trần Thị Thúy An, ở thôn 5, xã Long Sơn được Cục Hải quan tỉnh (nay thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV) hỗ trợ 40 triệu đồng qua Quỹ Vì người nghèo TP.Vũng Tàu. Vợ chồng bà An tự bỏ công xây dựng, thêm sự hỗ trợ của người thân, lợp lại mái nhà, lót nền gạch bông sạch sẽ. “Vợ chồng mừng tới mất ngủ. Trước giờ chúng tôi không dám mơ sẽ có căn nhà khang trang thế này. Có nơi ở ổn định, vợ chồng tôi được tiếp thêm động lực để vươn lên”, bà An chia sẻ, giọng xúc động.

Niềm vui của các cán bộ MTTQ TP.Vũng Tàu và xã Long Sơn trong lễ bàn giao nhà cho ông Hồ Văn Quang.

Huy động các nguồn lực

Với quan điểm mỗi ngôi nhà đại đoàn kết, mái ấm yêu thương được xây dựng bằng tinh thần đoàn kết, tấm lòng của toàn xã hội, mỗi căn nhà được xây mới, được sửa chữa và bàn giao không chỉ là niềm vui của các gia đình được nhận nhà, mà còn là niềm vui của những người làm công tác mặt trận, các cán bộ địa phương và bà con chòm xóm. Niềm vui ấy càng được nhân lên, khi mùa mưa bão năm nay, các hộ gia đình không còn lo lắng bởi căn nhà dột hoặc thiếu kiên cố.

Từ năm 2021-2024, MTTQ các cấp TP.Vũng Tàu đã vận động nhà hảo tâm và trích từ Quỹ Vì người nghèo các cấp hỗ trợ xây mới và sửa chữa 65 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm yêu thương, với tổng trị giá 4,07 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2025, MTTQ các cấp thành phố đã xây mới và sửa chữa 19 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 918 triệu đồng.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, MTTQ thành phố luôn làm tốt công tác hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo và thực hiện an sinh xã hội. MTTQ thành phố tập trung hướng về cơ sở và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt công tác huy động, vận động các DN, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Đối với những người không đủ điều kiện xây nhà đại đoàn kết, TP.Vũng Tàu vẫn giúp họ thực hiện giấc mơ an cư với mô hình “Mái ấm yêu thương”.

“Có được những kết quả này, chúng tôi cảm ơn sự đồng hành của các mạnh thường quân, cũng như cảm ơn sự đồng lòng, sẻ chia và sâu sát của cán bộ cơ sở để những căn nhà, mái ấm được trao đúng địa chỉ”, bà Mai Ngọc Oanh nói.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH