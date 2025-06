Không để bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Chiều 18/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Kỳ thi mang tính lịch sử

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên cả nước là hơn 1,16 triệu học sinh, tăng gần 100 ngàn thí sinh so với năm 2024. Kỳ thi được tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 từ các năm trước.

Bộ GD-ĐT đã chủ động, tích cực nghiên cứu, điều tra khảo sát diện rộng trên cả nước và đã công bố phương án thi ngay từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với sự tham gia của Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế.

Đến nay, các địa phương đã tích cực chuẩn bị cho kỳ thi, chủ động huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng. 100% các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức kỳ thi, thành lập và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi và các khâu tổ chức kỳ thi…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, đây là kỳ thi đặc biệt, mang tính lịch sử, bởi không chỉ là kỳ thi đầu tiên triển khai theo chương trình GDPT 2018, mà còn diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Chính vì thế, kỳ thi năm nay được toàn ngành xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. “Kỳ thi năm 2025 là phép thử đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là sự kiện được cả xã hội theo dõi với nhiều kỳ vọng”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Bà Rịa-Vũng Tàu đã sẵn sàng

Riêng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội đồng thi của tỉnh có 28 điểm thi. Trong đó có 27 điểm thi theo Chương trình GDPT 2018 và 1 điểm thi dành cho thí sinh tự do theo Chương trình GDPT 2006.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi toàn tỉnh là 14.332 em, tăng khoảng 2.000 thí sinh so với năm 2024. Tổng số nhân sự dự kiến được điều động tham gia công tác thi là 2.2439 người.

Điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh chủ trì.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, hiện tại, Sở GD-ĐT đã thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Song song đó là thành lập Ban Thư ký Hội đồng thi, Ban in sao đề thi, Ban coi thi và đã chuẩn bị nhân sự đối với các Ban khác như Ban làm phách bài thi, Ban vận chuyển đề thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo…

Về cơ sở vật chất, khu vực sao in đã được đầu tư, gia cố bảo đảm an toàn, an ninh theo Quy chế. Tất cả 28 điểm thi được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác tổ chức thi.

Ngoài ra, ngành công an, ngành y tế, ngành công thương, Đoàn thanh niên… đã xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông, cán bộ y tế, tình nguyện viên… ở vòng ngoài hỗ trợ kỳ thi.

Không để bất cứu yếu tố nào ảnh hưởng tới kỳ thi

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong thời điểm lịch sử khi cả nước sắp xếp lại địa giới hành chính các địa phương, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của cấp huyện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không để bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng tới kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra bình thường, toàn diện, đồng bộ. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của tháng 6.

Thủ tướng khẳng định, kỳ thi tốt nghiệp THPT là một "ngưỡng cửa" quan trọng, không chỉ đánh dấu "sự trưởng thành" của các cháu, mà còn là bước "chuyển tiếp" mang tính định hướng, định hình con đường tương lai của mỗi học sinh. Do đó, Chính phủ và cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương cùng toàn xã hội cần quan tâm sâu sắc, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em vững tin, an tâm bước vào kỳ thi.

"Kỳ thi này đã tổ chức nhiều lần, nhưng năm sau phải tốt hơn năm trước. Phải xem như là "ngày hội của ngành giáo dục". Ngày hội theo đúng nghĩa là các em, các cháu đến trường thi cử vui vẻ, tự tin, phát huy tốt nhất kiến thức đã học. Thầy cô chăm chút cho các cháu, các em một cách đúng nghĩa. Các địa phương góp phần chăm lo, nhất là những đối tượng khăn. Thanh niên, phụ nữ, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tiếp sức mùa thi", Thủ tướng yêu cầu.

Với quan điểm "lấy học sinh làm trung tâm, chủ thể - thầy cô giáo là động lực - nhà trường làm bệ đỡ - gia đình là điểm tựa - xã hội là nền tảng", Thủ tướng đề nghị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả, giảm áp lực, giảm chi phí và tạo đồng thuận.

Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết, giải đáp đầy đủ, rõ ràng, kịp thời các ý kiến phản ánh của các bộ, cơ quan, địa phương trong suốt kỳ thi.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại địa phương. Trong đó, cần lưu ý việc chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân liên quan của địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ngành giáo dục địa phương. Bảo đảm đầy đủ điều kiện về nhân lực, vật lực và cơ sở vật chất. Đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và trung thực trong quá trình tổ chức kỳ thi, có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường…

Thủ tướng tin tưởng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

