Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chi Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã dành cho Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cuộc phỏng vấn về kết quả và ý nghĩa các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

● Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về công tác thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh trong năm vừa qua?

- Ông Nguyễn Văn Thọ: Công tác tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành quan tâm, nhiều điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được nhân rộng. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện đúng tiêu chuẩn, đối tượng, quy trình, thủ tục; khen thưởng đột xuất được chú trọng, thủ tục đơn giản, kịp thời.

Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp khen thưởng tôn vinh. Trong năm 2024, UBND tỉnh đã trình khen thưởng cấp Nhà nước cho 195 tập thể, cá nhân; ban hành quyết định khen thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 73 tập thể, Bằng khen cho 2.409 tập thể, cá nhân. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã khen thưởng theo thẩm quyền cho hàng ngàn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Đặc biệt, tổng kết thực hiện giao ước thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2024, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được các tỉnh trong Cụm bình xét là đơn vị dẫn đầu để đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Từ phong trào thi đua, các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2024 đều tăng hạng. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Long Đất.

● Những kết quả tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước nêu trên đã góp phần vào sự phát triển của tỉnh như thế nào, thưa ông?

- Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực nêu trên chính là kết quả của sự nỗ lực, chung sức, chung lòng của các tập thể, cá nhân trong tỉnh.

Năm 2024, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có những chuyển biến đột phá so với năm 2023: 36/37 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; GRDP (trừ dầu khí) tăng 11,72% dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ, đứng thứ 3 cả nước và là mức tăng cao nhất của tỉnh trong giai đoạn 10 năm gần đây. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 9.012USD/người, cao hơn mức trung bình cả nước, tăng 2.072 USD/người so với năm đầu nhiệm kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông... được triển khai đầy đủ, kịp thời; chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Quý I/2025, 6/14 chỉ tiêu kinh tế, tài chính đạt bằng hoặc cao hơn kế hoạch đề ra cả năm 2025; 6/14 chỉ tiêu tăng cao hơn so với cùng kỳ. Công tác đầu tư đạt kết quả tích cực (tổng vốn đầu tư phát triển đạt 18.955 tỷ đồng, tăng 42,3% so cùng kỳ); tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước cấp mới và tăng thêm đạt 53.697,9 tỷ đồng (bằng 39,8% kế hoạch). Các dự án trọng điểm như dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1; cầu Phước An, đường ven biển (ĐT994)… đều triển khai vượt tiến độ.

Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc, đối tượng bảo trợ xã hội; miễn học phí cho học sinh các cấp. Tỉnh đã hỗ trợ tỉnh Lai Châu hơn 107 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các chỉ số cải cách hành chính đều trong top 10/63 tỉnh, thành cả nước và tăng so với năm 2023 (chỉ số SIPAS xếp hạng 5/63, PAR INDEX xếp hạng 2/63, chỉ số PAPI xếp hạng 7/63; Chỉ số đổi mới sáng tạo xếp hạng 4/63, chỉ số PCI đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước).

● Thưa ông, phát huy kết quả đạt được, năm 2025, tỉnh đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm nào trong phong trào thi đua yêu nước?

- Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn như: đại hội đảng bộ các cấp tiến tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đại hội thi đua yêu nước các cấp; kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là năm chúng ta thực hiện cuộc cách mạng lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy với mô hình chính quyền 2 cấp. Bối cảnh đó đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, ổn định về tổ chức bộ máy, triển khai các công việc với sự cố gắng cao nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên tinh thần đó, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và DN trên địa bàn tỉnh cần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Theo đó, đổi mới nội dung và cách thức tổ chức phong trào thi đua, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục phát động các đợt thi đua đặc biệt, thi đua cao điểm, vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi 11 nhóm nhiệm vụ với 28 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Song song đó, tỉnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; hoàn thành nhanh nhất, sớm nhất, chất lượng nhất các nhiệm vụ, công việc theo các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển.

Đặc biệt, tỉnh thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

● Trân trọng cảm ơn ông!

HUYỀN TRANG (Thực hiện)