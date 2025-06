Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 tại Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều điểm đổi mới về hình thức thi, cách tính điểm và quy trình tuyển sinh. Tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh THPT.

Sáng 3/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 để nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Kỳ thi nhiều đổi mới

Phát biểu tại cuộc họp, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc sở GD-ĐT cho biết, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 có nhiều điểm mới. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Đề thi các môn Toán, tiếng Anh (đại trà) được thiết kế kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận. Cụ thể, môn Toán có 30% câu hỏi trắc nghiệm; còn môn tiếng Anh, phần trắc nghiệm chiếm 60%.

Công tác tuyển sinh cũng được đổi mới. Trong đó đáng chú ý là việc không nhân hệ số môn Văn, Toán như tuyển sinh vào lớp 10 các năm học trước. Ngoài ra, quy định về cộng điểm ưu tiên, khuyến khích, tuyển thẳng vào trường THPT cũng có sự thay đổi.

Về quy trình tuyển sinh, sau khi thi tổ chức chấm thi xong, Hội đồng tuyển sinh công bố điểm sơ bộ, tiếp đó tổ chức chấm phúc khảo rồi mới công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định dạy thêm, học thêm nên công tác giảng dạy, dạy thêm, học thêm trong trường học có sự điều chỉnh nhất định. Do thời lượng ôn tập của HS bị rút ngắn, các trường chú trọng hướng dẫn các em phương pháp học hiệu quả, phát huy tính tự học, tự giác.

Chuẩn bị chu đáo từng khâu

Năm học 2025-2026, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức một kỳ thi chung để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 13.672 HS đăng ký dự thi tại 28 điểm thi với 592 phòng thi. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày 5,6,7/6 với 3 môn thi: Ngữ Văn, Toán và tiếng Anh.

Bà Trần Thị Ngọc Châu cho hay, Sở đã tổ chức 2 đợt thi thử cho HS lớp 9. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu số, tổ chức tốt công tác đăng ký dự thi hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến.

Sở cũng phối hợp với các đơn vị liên quan như Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế, Tài chính, Điện lực và các địa phương để bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT, Sở đã phân công cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn thi do Bộ GD-ĐT tổ chức. Đồng thời, triển khai tập huấn quy chế, nghiệp vụ thi đến lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, 7 phòng GD-ĐT và 89 trường THCS trên toàn tỉnh. Trước ngày 30/5, tất cả các trường đã hoàn tất việc quán triệt quy chế cho giáo viên, học sinh. Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra bất kỳ vi phạm nào trong kỳ thi. Ngoài ra, đến thời điểm này, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra 28 điểm thi tuyển sinh lớp 10. Đồng thời thành lập đầy đủ các hội đồng: ra đề, coi thi, giao nhận đề thi theo đúng quy định. Hội đồng ra đề hiện đang thực hiện cách ly theo quy trình. Công an tỉnh cũng đã bố trí lực lượng phối hợp bảo vệ an toàn cho toàn bộ các khâu ra đề, coi thi và vận chuyển đề th

“Sở GD-ĐT đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị theo kế hoạch đã đề ra, kiểm tra cơ sở vật chất, nhân sự, nhằm bảo đảm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn tuyệt đối”, bà Châu khẳng định.

Tại cuộc họp, bà Châu đề nghị UBND các huyện, thành phố hỗ trợ chỗ ở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bố trí kinh phí cho lực lượng thanh tra, giám sát nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT nhấn mạnh: “Công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh phải được bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong thời gian diễn ra kỳ thi, cần đặc biệt quan tâm đến an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho thí sinh.

Ban Giám hiệu Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI