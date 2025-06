Cấm trường mầm non dạy trước chương trình trong dịp hè

Sở GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho các cơ sở giáo dục mầm non. Theo đó, yêu cầu được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn thể chất, tinh thần cho trẻ và nghiêm cấm việc dạy trước chương trình. Các hoạt động hè phải thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non.

Sở lưu ý các nội dung cụ thể: cơ sở giáo dục phải chú trọng bảo đảm vệ sinh, dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh và phòng tránh tai nạn, thương tích trong quá trình tổ chức các hoạt động. Các nhà trường phải bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên hợp lý, bảo đảm đủ số lượng theo quy định, duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả và an toàn.

Kế hoạch tổ chức hoạt động hè của đơn vị phải được công khai. Trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giáo dục các kỹ năng, công tác quản lý, kinh phí phục vụ theo nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh.

HOÀNG DƯƠNG