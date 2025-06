Các điểm thi lớp 10 chủ động ứng phó với thời tiết bất thường

Trong 3 ngày thi tuyển sinh lớp 10, dự báo tại các khu vực trên địa bàn tỉnh mưa có xu hướng tăng dần cả về diện, về lượng lượng và thời gian có mưa. Trước tình hình đó, cả các điểm thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh đã lên phương án ứng phó với các tình huống bất thường về thời tiết.

Các điểm thi đã chủ động lên phương án hỗ trợ thí sinh trong trường hợp thời tiết bất thường.

Bảo đảm an toàn đề thi, bài thi, sức khỏe thí sinh

Theo thông tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10, từ ngày 5 đến ngày 7/6, trên địa bàn tỉnh, mưa có xu hướng tăng dần cả về diện và lượng cũng như thời gian có mưa. Phổ biến có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, xảy ra nhiều trong khoảng từ trưa đến chiều tối.

Nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh THPT yêu cầu các trưởng điểm thi thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến thời tiết để chủ động các phương án ứng phó phù hợp. “Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đề thi, bài thi, các thiết bị phục vụ cho kỳ thi. Đặc biệt là bảo đảm sức khỏe, an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh tham gia thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026”, bà Châu nói.

Bà Trần Thị Ngọc Châu yêu cầu các điểm thi khẩn trương rà soát, gia cố cơ sở vật chất có nguy cơ gây mất an toàn, nhất là ở các điểm thi có phòng học xuống cấp, khu vực thấp trũng. Các điểm thi kiểm tra, xử lý hệ thống điện, chống dột, chống ngập, lên phương án dự phòng khi xảy ra mưa lớn. Đồng thời cần bố trí lực lượng trực, hỗ trợ giao thông tại các điểm thi có nguy cơ ngập úng.

Giám đốc Sở GD-ĐT lưu ý việc chuẩn bị phòng thi dự phòng cho thí sinh đến muộn do thiên tai (nếu có), có phương án hỗ trợ nước uống, khăn khô, dụng cụ y tế tại mỗi điểm thi. Cùng với đó là tổ chức kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao ý thức phòng chống tai nạn thời tiết cực đoan; khuyến khích phụ huynh đưa đón học sinh tham gia kỳ thi an toàn…

Bên cạnh đó, Sở còn thành lập tổ xử lý sự cố để các điểm thi liên hệ trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường. Đầu mối tiếp nhận là ông Nguyễn Kim Khanh, Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT, số điện thoại: 0914.109.009 và ông Ngô Xuân Tiến, số điện thoại: 0902.701.245.

Các điểm thi chủ động ứng phó

Thầy Phan Ngọc Tấn, trưởng điểm thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Vũng Tàu) cho biết, để ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, nhà trường đã rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, khóa chặt cửa sổ đề phòng nước mưa tạt vào phòng thi. Song song với đó là sửa chữa, lắp đặt lại các cửa có nguy cơ gây mất an toàn. Điểm thi còn bố trí khu vực bảo quản đồ của thí sinh tại nhà thi đấu đa năng, cách khu vực phòng thi trên 25 m theo đúng quy chế, bảo đảm đồ đạc của thí sinh không bị ướt, bị hư hại khi trời mưa.

Điểm thi THPT Châu Thành rà soát cơ sở vật chất ứng phó với thời tiết bất thường.

Không chỉ vậy, điểm thi còn huy động đội ngũ tình nguyện viên với hơn 20 em, là học sinh lớp 10, lớp 11 của trường. Đội ngũ này đã chuẩn bị sẵn dù che mưa cho thí sinh từ cổng vào khu vực thi.

Tương tự, tại điểm thi THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa), trong sáng nay, cán bộ coi thi đã căn dặn thí sinh chủ động ứng phó với diễn biến thất thường của thời tiết, nhất là trong trường hợp trời mưa to, gió lớn. Điểm thi còn chuẩn bị 4 mái che di động đặt tại cổng trường và trong sân trường để che mưa, nắng cho thí sinh.

Còn tại điểm thi THPT chuyên Lê Quý Đôn, 50 bạn tình nguyện viên, đều là học sinh lớp 10 và 11 đã và đang tích cực tham gia tiếp sức mùa thi.

Thầy Lê Đình Trung, Bí thư Đoàn trường, điều hành đội thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi vào lớp 10 năm học 2025-2026 cho hay, đội tình nguyện đã nhanh chóng, chủ động triển khai các phương án dự phòng như hỗ trợ áo mưa, dù che mưa cho sĩ tử. Đội bố trí điểm tập kết gần cổng trường để tiện hỗ trợ. Các thành viên còn tham gia phân luồng giao thông nhằm bảo đảm thí sinh không bị trễ giờ thi.

Ngoài ra, các trường THCS cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 9 nhắc nhở phụ huynh đưa con em mình tới điểm thi sớm, chuẩn bị áo mưa, ô che, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển từ nhà đến trường và ngược lại.

