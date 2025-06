Cả nước ghi nhận gần 23.000 ca mắc sốt xuất huyết

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 22.974 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 5 ca tử vong tại Bình Dương, Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Thực tế trong công tác phòng chống dịch bệnh cho thấy vẫn còn rủi ro vẫn còn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh nguy cơ “dịch chồng dịch” như sốt xuất huyết, tay chân miệng, và COVID-19 cùng gia tăng cục bộ ở một số địa phương.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định sốt xuất huyết Dengue là 1 trong 10 mối đe dọa y tế toàn cầu hàng đầu, với cảnh báo gần một nửa dân số thế giới (khoảng 3,9 tỷ người) nằm trong vùng nguy cơ sốt xuất huyết Dengue. Mỗi năm, có khoảng 500.000 ca bệnh cần nhập viện và tới 25.000 người tử vong trên toàn cầu vì căn bệnh này.

Trước tình hình đó, WHO đã đặt ra mục tiêu toàn cầu: Không còn ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue vào năm 2030 - trọng tâm trong Chiến lược toàn cầu phòng chống sốt xuất huyết Dengue 2021-2030. Lộ trình này bao gồm các hành động then chốt như: phát hiện và ứng phó sớm với dịch, quản lý véc-tơ bền vững, huy động cộng đồng và triển khai tiêm chủng hiệu quả.

Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho hay, sốt xuất huyết hiện vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm gây gánh nặng lớn tại Việt Nam. Mỗi năm tại Việt Nam ghi nhận từ 100-200.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đặc biệt, sốt xuất huyết không chỉ số ca mắc dao động hàng trăm ngàn mỗi năm, bệnh còn diễn biến ngày càng khó lường khi hiện nay bệnh xảy ra quanh năm, trên diện rộng và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong, nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

HOÀNG THÀNH