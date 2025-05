Từ lời Bác dạy đến những việc làm vì cộng đồng

Bên cạnh việc học, Hiền Trinh còn là đoàn viên năng nổ, nhiệt huyết, hết mình với công tác Đoàn-Đội và phong trào thanh thiếu nhi. Em đã tham gia nhiều cuộc thi, hội thi do Hội đồng Đội tỉnh, huyện, liên đội trường phát động và mang về nhiều thành tích. Trong đó phải kể đến như: Giải thưởng Kim Đồng năm học 2023-2024 do Trung ương Đoàn khen tặng; giải Triển vọng Sân chơi bảo vệ môi trường cùng Lof Malto năm 2024 do Hội đồng Đội Trung ương phát động... Đặc biệt, từ năm 2021-2024, Hiền Trinh vinh dự giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ em tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; là thiếu nhi tiêu biểu tham dự Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V; đại biểu tham gia Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II tại Thủ đô Hà Nội…