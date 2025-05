Ngày 26/5, Công an tỉnh phối hợp với Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Long Đất) tặng 20 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho HS vượt khó học giỏi, đạt thành tích xuất sắc năm học 2024-2025. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ an sinh xã hội của Công an tỉnh.

Đại diện Công an tỉnh tặng học bổng cho học sinh.

Tin, ảnh: TRÍ TRUNG