Ra mắt mô hình khu dân cư tự quản tại Phước Thuận (Xuyên Mộc)

Chiều 28/5, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) ra mắt mô hình điểm khu dân cư tự quản “Đoàn kết-Đồng thuận-Ấm no-Hạnh phúc” tại ấp Gò Cà và tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện.

Đại diện các hộ dân tham gia ký bản cam kết thực hiện mô hình.

Mô hình hướng đến xây dựng khu dân cư văn minh, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần. Nhiều mô hình đã được địa phương phối hợp củng cố và triển khai hiệu quả như: nhóm liên gia tự quản, tiếng kẻng an ninh, cam-era giám sát, tuyến đường cờ Tổ quốc, khu dân cư không lấn chiếm lòng lề đường, văn minh trong việc cưới, việc tang… (Diễm Quỳnh)